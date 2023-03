“Los niños y adultos aprenden más cuando se divierten": ganadora del premio a la Mujer Cafam 2023

El premio a la mujer Cafam se ha realizado desde 1988 hasta la fecha. Este galardón busca premiar el reconocimiento y destacar el espíritu de liderazgo de las mujeres .

Para la edición número 34 de este evento, la ganadora fue María Paula Ávila, psicóloga y directora de la Fundación Prema, quien habló con Ricardo Ospina, director del servicio informativo, en El Radar y contó un poco sobre su trayectoria para lograr ganar este galardón.

"Debo decir que las felicitaciones no van solo para mí, también van para una red casi que infinita, que me sostiene para ser la directora de ilusiones de esta fundación", añadió Ávila enfatizando que el premio no le pertenece solo a ella.

Además, María Paula Ávila agradeció a todas las instituciones y a los empresarios que han ayudado a la fundación a través de donaciones o con el apoyo de sus voluntarios.

Por otro lado, la ganadora del premio a la Mujer Cafam 2023 contó sobre su viaje a India, que la inspiró a empezar con el proyecto: “Los niños y adultos aprendemos más cuando nos divertimos, esa experiencia la viví allá y me hizo cambiar mi perspectiva”.

Ávila asegura, que, estudiar ese punto de educación en transformación en India, donde priman los valores fue "una casualidad".

“La fundación Prema se dedica a la educación en los valores humanos y lo hace a través del juego en los espacios lúdicos, la mayoría de las veces es en hospitales (…) Cuando hay pequeños que se encuentran en estos centros de salud, la idea es que ellos participen en estos centros lúdicos y puedan jugar. Para poder ser niños y dejar de ser pacientes”, añadió María Pula Jiménez sobre el objetivo de la fundación.

Jiménez aseguró que la educación en valores apunta al ser esencial, pues todos los adultos cuentan con un niño interior que necesita divertirse.

“Queremos que nuestro programa de salud emocional llegue a todos los rincones de la institución medica e incluir a padres y médicos”, comentó Jiménez sobre lo que quieren lograr.

