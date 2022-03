Una luchadora contra la explotación sexual es la ganadora del Premio Cafam a la Mujer

Se llevó a cabo la versión número 33 del Premio Cafam a la Mujer en donde 29 representantes de varios departamentos del país fueron destacadas por su labor social para evitar la desigualdad en el país. Fundaciones, proyectos y emprendimientos fueron los protagonistas de esta ceremonia en dónde también se le hizo un reconocimiento a las mujeres trabajadoras de la salud por afrontar la pandemia que generó el COVID-19.

La representante de Putumayo, Claudia Yurley Quintero fue proclamada como la nueva Mujer Cafam por ser líder en la promoción del empoderamiento y la resiliencia a través de su historia personal y su organización, promoviendo la abolición de toda forma de violencia de género.

Claudia es víctima desplazamiento forzado en la década de los 90 a manos de grupos al margen de la ley en dónde sufrió violencia sexual. En la búsqueda por salir adelante entró al mundo de la prostitución. A partir de allí, decidió luchar no solo por ella sino por todas esas mujeres que han sido explotadas sexualmente.

“Que esta plataforma y este premio me sirvan para seguir mostrando la lucha abolicionista por la explotación sexual en el país. Mostrar que la prostitución no es un trabajo, mostrar que destruye la vida de las mujeres y que nadie tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer”, mencionó la Mujer Cafam 2022.

Con su fundación ‘Empodérame’, forma personas comprometidas en la defensa de los derechos humanos, promoviendo la abolición de la explotación sexual y la trata de personas. Su fundación beneficia cada año a más de 550 personas, entre hombres y mujeres.

“Si no hay clientes, no hay trata de personas. Si nuestro papá, nuestro tío, nuestro abuelo, nosotros no compramos ni pornografía, ni explotación sexual no hay más trata de personas. Los jóvenes tienen que aprender que la educación sexual no se la da la pornografía, esa es la escuela para la violación y la explotación sexual”, concluyó.

En la ceremonia participó la primera dama María Juliana Ruiz, la ministra de Comercio, María Ximena Lombana y el ministro de Salud Fernando Ruiz. Allí se hizo un reconocimiento por la labor de todas las mujeres profesionales en salud que han atendido durante dos años la pandemia por COVID-19. El liderazgo de la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud también fue reconocido en este premio a la Mujer Cafam.

