Lista de esmaltes y productos para uñas que Invima prohíbe en Colombia
El Invima informó que varios esmaltes en gel, bases, brillos y líquidos para uñas salen del mercado porque contienen dos sustancias que la Comunidad Andina prohibió en los cosméticos desde finales de 2025.
Un total de 136 productos para uñas, entre esmaltes semipermanentes, geles y líquidos usados en manicura, quedaron prohibidos en Colombia y en otros países de la región andina. La decisión se tomó porque contienen dos ingredientes que ya no están permitidos en cosméticos: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT).
Dentro del listado hay varios tipos de esmaltes utilizados en salones de belleza. Por ejemplo, aparecen los gel polish o esmaltes en gel, que son los que se secan con lámparas UV o LED y se caracterizan por durar varias semanas sin dañarse. También están los soak-off gel, otro tipo de esmalte semipermanente que se retira con un proceso especial con acetona.
La lista incluye además productos complementarios de la manicura. Entre ellos están los base coat, que son las capas base que se aplican antes del esmalte para proteger la uña, y los top coat, que se usan al final para sellar el color y darle brillo o acabado mate.
También aparecen otros insumos usados en manicura profesional, como los builder gel o gel constructor, que sirven para moldear o alargar la uña; los spider gel o geles para decoración, utilizados para hacer diseños; y los monómeros líquidos, que se mezclan con polvo acrílico para crear uñas acrílicas en los salones de belleza.
Productos de uñas que ya no se pueden vender
Según el Invima, estos productos cosméticos para uñas tienen el NSO cancelado, por lo que no pueden comercializarse:
El Invima indicó que desde el 16 de febrero de 2026 estos productos no pueden venderse ni comercializarse, por lo que tampoco está permitido agotar inventarios en tiendas o salones de belleza. La entidad aseguró que continuará realizando controles para verificar que los cosméticos que se vendan en el país cumplan con las nuevas normas.