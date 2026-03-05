Lista de esmaltes y productos para uñas que Invima prohíbe en Colombia

Un total de 136 productos para uñas, entre esmaltes semipermanentes, geles y líquidos usados en manicura, quedaron prohibidos en Colombia y en otros países de la región andina. La decisión se tomó porque contienen dos ingredientes que ya no están permitidos en cosméticos: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT).

Dentro del listado hay varios tipos de esmaltes utilizados en salones de belleza. Por ejemplo, aparecen los gel polish o esmaltes en gel, que son los que se secan con lámparas UV o LED y se caracterizan por durar varias semanas sin dañarse. También están los soak-off gel, otro tipo de esmalte semipermanente que se retira con un proceso especial con acetona.

La lista incluye además productos complementarios de la manicura. Entre ellos están los base coat, que son las capas base que se aplican antes del esmalte para proteger la uña, y los top coat, que se usan al final para sellar el color y darle brillo o acabado mate.

Europa saca del mercado esmaltes de uñas con químicos peligrosos para la salud Foto: AFP

También aparecen otros insumos usados en manicura profesional, como los builder gel o gel constructor, que sirven para moldear o alargar la uña; los spider gel o geles para decoración, utilizados para hacer diseños; y los monómeros líquidos, que se mezclan con polvo acrílico para crear uñas acrílicas en los salones de belleza.



Productos de uñas que ya no se pueden vender

Según el Invima, estos productos cosméticos para uñas tienen el NSO cancelado, por lo que no pueden comercializarse:



Esmalte en gel / Gel Polish — NSOC36168-24CO

Monómero — NSOC36273-24CO

Retention Monomer — NSOC36808-24CO

Monómero Universal Colorful — NSOC36779-24CO

Esmalte para uñas — NSOC36734-24CO

Builder Gel — NSOC37349-25CO

Monómero líquido — NSOC37418-25CO

Poly Gel — NSOC38751-25CO

Color Gel Rubber Deco Rose — NSOC39734-25CO

Monomer Liquid — NSOC40018-25CO

Base Rubber — NSOC40323-25CO

Óleo Painting Gel Black — NSOC40615-25CO

Óleo Painting Gel White — NSOC40590-25CO

Nail Adhesive Tip Gel UV/LED Soak Off — NSOC40732-25CO

Acrylic Liquid Monomer — NSOC40762-25CO

Esmalte para uñas — NSOC41317-25CO

Liquid UV — NSOC41448-25CO

Top Coat — NSOC41481-25CO

Gel — NSOC41540-25CO

Monomer Liquid — NSOC41652-25CO

Butter Gel — NSOC43997-25CO

Esmalte — NSOC44490-25CO

Base Coat — NSOC45436-25CO

Top Coat — NSOC45459-25CO

Más productos incluidos en la cancelación

Liquid Monomer / Monómero líquido — NSOC17842-22CO

Gloss — NSOC18239-22CO

Apres Soft Gel Builder — NSOC18832-23CO

Masglo Professional Builder Gel — NSOC18868-23CO

Masglo Professional Acrygel — NSOC19104-23CO

Acrylic Liquid Monomer — NSOC18959-23CO

Spider Gel — NSOC19989-23CO

Painting Glow — NSOC20475-23CO

Nail Liquid Monomer UVA — NSOC20865-23CO

Transfer Foil — NSOC21523-23CO

UV Gel Polish — NSOC21983-23CO

Acrylic Nail System Modeling Liquid / Líquido para modelar — NSOC22343-23CO

Líquido monómero — NSOC22724-23CO

Monomer Liquid — NSOC23150-23CO

Gel Polish — NSOC23497-23CO

Masglo Professional Gel Polish — NSOC23577-23CO

Gel Polish constructor de uñas y decoraciones — NSOC23794-23CO

Gel Polish — NSOC24664-23CO

Base Coat — NSOC25678-23CO

Gel Polish — NSOC26581-23CO

Esmalte para uñas — NSOC27473-23CO

Esmalte para uñas — NSOC28035-24CO

Polygel — NSOC29402-24CO

Acrylic Nail System Modeling Liquid / Líquido para modelar — NSOC32401-24CO

French Rubber Base Coat — NSOC32360-24CO

Gel Polish — NSOC32839-24CO

Monómero líquido para uñas — NSOC33004-24CO

Base Rubber — NSOC33486-24CO

Base Coat — NSOC33553-24CO

Poly Gel Nail — NSOC33593-24CO

Builder Gel — NSOC33744-24CO

Esmalte para uñas — NSOC35778-24CO

Monómero para uñas — NSOC35964-24CO

Productos con registros cancelados por una resolución

Monómero — NSOC16188-05CO

Súper Finish — NSOC75818-16CO

Gel UV/LED — NSOC93029-19CO

Gel Color System Color Coat — NSOC93970-19CO

Nail Polish — NSOC95968-19CO

Nail Liquid — NSOC95971-19CO

Soak-Off Gel Polish UV&LED — NSOC96071-19CO

Nail Color Gel (Esmalte semipermanente) — NSOC96713-19CO

Top Coat (Brillo acrílico) — NSOC96709-19CO

Esmalte semipermanente — NSOC97030-19CO

Acrylic Nail System Modeling Liquid / Líquido para modelar — NSOC98394-20CO

F Nails Gel de color para uñas — NSOC00236-20CO

Otros registros sanitarios cancelados

Nail Liquid — NSOC01028-20CO

UV&LED Soak Off Color Gel Polish — NSOC01238-20CO

Luxio Colours — NSOC02319-20CO

Print Gel — NSOC01936-20CO

Color Gel Mixing Pen — NSOC02184-20CO

Luxio Gel Base — NSOC02338-20CO

Extra Dry Acrylic Powder — NSOC03095-20CO

Luxio Gel Gloss — NSOC03157-20CO

UV Gel Polish — NSOC03508-20CO

Shine On UV/LED Gel — NSOC04113-21CO

F Nails Gel terminador para uñas — NSOC04473-21CO

Monómero — NSOC04752-21CO

Tonesproducts Painting Gel — NSOC05077-21CO

Gel constructor / esmalte para uñas — NSOC05106-21CO

Base Coat — NSOC05818-21CO

Acrylic Nail System Modeling Liquid / Líquido para modelar — NSOC07275-21CO

UV/LED Gel Polish — NSOC07519-21CO

Gel Polish (gel de uñas) — NSOC08088-21CO

Base Coat — NSOC08256-21CO

Painting Gel — NSOC08254-21CO

Nail Polish / Esmalte — NSOC08274-21CO

Top Coat — NSOC08281-21CO

Esmalte para uñas — NSOC09030-21CO

LED UV Soak-Off Color Polish Gel — NSOC09113-21CO

Gel Charlotte – Nail Gel — NSOC09290-21CO

Gel Polish — NSOC09814-21CO

Monómero — NSOC09992-21CO

Monómero — NSOC10001-21CO

Monómero — NSOC10113-21CO

Monómero — NSOC10128-21CO

Esmalte para uñas — NSOC10301-21CO

Gel de color semipermanente — NSOC10852-21CO

Apres Color Extend Gel — NSOC10916-21CO

Base — NSOC11511-22CO

Soak Off Gel Polish — NSOC11557-22CO

Top Matte — NSOC11671-22CO

El Invima indicó que desde el 16 de febrero de 2026 estos productos no pueden venderse ni comercializarse, por lo que tampoco está permitido agotar inventarios en tiendas o salones de belleza. La entidad aseguró que continuará realizando controles para verificar que los cosméticos que se vendan en el país cumplan con las nuevas normas.