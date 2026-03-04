En vivo
Blu Radio  / Salud  / Prohíben 136 esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgos para la salud

Prohíben 136 esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgos para la salud

El Invima canceló 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias de esmaltes semipermanentes que contenían sustancias prohibidas asociadas a cáncer y riesgos reproductivos, prohibiendo su venta y agotamiento de existencias.

