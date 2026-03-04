Prohíben 136 esmaltes semipermanentes en Colombia por riesgos para la salud

El Invima ordenó la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) correspondientes a esmaltes semipermanentes que contenían sustancias prohibidas, decisión que implica su retiro inmediato del mercado colombiano y de los demás países de la Comunidad Andina (CAN). La medida quedó formalizada mediante la Resolución 2026007526 del 17 de febrero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 2548 de 2025 del organismo regional.

Esmalte

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los productos contenían Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT), ingredientes que fueron prohibidos tras evidencias científicas que los asocian con riesgos carcinogénicos, toxicidad para la reproducción y posibles reacciones de sensibilización en la piel. Por esta razón, desde el 16 de febrero de 2026 quedó prohibida no solo su comercialización, sino también el agotamiento de existencias en el mercado.

Europa saca del mercado esmaltes de uñas con químicos peligrosos para la salud Foto: AFP

El proceso de cancelación de las NSO se dio de manera automática una vez vencido el plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la norma en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el pasado 15 de diciembre de 2025. Con ello, las autoridades sanitarias de la subregión reiteraron su compromiso de armonizar las regulaciones y fortalecer los controles para garantizar productos seguros en el mercado.

La decisión impacta principalmente al sector de la belleza, incluyendo fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos comerciales, quienes deberán verificar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar sanciones. El Invima hizo un llamado a consultar permanentemente los canales oficiales de información y a actuar con corresponsabilidad frente a las disposiciones regulatorias.