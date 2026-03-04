En vivo
Capturado hombre que pretendía lanzar explosivos a una patrulla de la Policía en Cali

Capturado hombre que pretendía lanzar explosivos a una patrulla de la Policía en Cali

Personal de antiexplosivos de la Policía realizó la detonación controlada del artefacto. Sería el cuarto atentado frustrado en la ciudad este año.

