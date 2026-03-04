Capturado hombre que pretendía lanzar explosivos a una patrulla de la Policía en Cali

De nuevo, las autoridades en Cali evitaron un ataque con explosivos contra la Policía en el oriente de la ciudad, al sorprender a un hombre de aproximadamente 20 años, con un artefacto improvisado que pretendía lanzar contra una patrulla en el barrio El Diamante.

Este sujeto fue identificado en medio de las operaciones que se vienen adelantando en las diferentes zonas de la capital vallecaucana, encendiendo las alarmas al actuar de manera sospechosa. De inmediato este hombre fue capturado, y ahora deberá responder por el delito de fabricación tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de la fuerza pública.

"Esta acción protegió la vida e integridad de cientos de ciudadanos. Rechazamos cualquier hecho violento o amenaza que atente contra la seguridad y los derechos fundamentales de la población. Exigimos adicionalmente el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y su judicialización", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Cabe recordar que al inicio de esta semana, el alcalde Alejandro Eder reiteró a la comunidad el ofrecimiento de recompensas para seguir evitando hechos de orden público en la ciudad. Este ya sería el cuarto atentado frustrado en el año, en el área metropolitana.



"En ese sentido agradezco a la Policía que ha estado pendiente en esa coordinación con Fiscalía y con Ejército para evitar más ataques terroristas. También quiero recordarle a la ciudadanía que ofrecemos recompensas a cambio de información. Pueden marcar al 321 394 5156", indicó el mandatario.

Mientras el capturado está en proceso de judicialización, el personal de antiexplosivos de la Policía realizó la detonación controlada del artefacto, evitando que la comunidad del barrio El Diamante corriera más riesgos.