Luis Díaz compite por prestigioso premio en Alemania: así puede votar por él

Lo de Luis Díaz en Alemania ha sorprendido a todos, incluyendo a los propios seguidores del guajiro que no dejan de aplaudirlo cada fin de semana que disputa un duelo en la Bundesliga, hecho que, hasta ahora, le ha permitido ser uno de los futbolistas más importantes de la temporada del fútbol alemán.

Ha disputado 34 partidos con la camiseta del Bayern Múnich en donde ha anotado 19 goles y ha dado 12 asistencias, demostrando su tremenda calidad en aporte en ataque del cuadro bávaro en pocos meses, superando, incluso, marcas por algunos de sus compatriotas como el ‘Tren’ Valencia’ y James Rodríguez.

Luis Díaz AFP

Luis Díaz busca prestigioso premio en Alemania

Gracias a todos estos datos, el guajiro volvió a ser nominado al premio del mejor futbolista del mes en Alemania del cual los hinchas podrán votar para elegirlo, en donde compite con Harry Kane (FC Bayern), Ozan Kabak (Hoffenheim), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Yan Diomande (RB Leipzig) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Algo que no es casualidad en febrero, Díaz en el mes disputó cinco partidos en donde anotó cuatro goles y dio tres asistencias, clave, además, en la victoria 5 a 1 frente al Hoffenheim en donde marcó su primer triplete con la camiseta bávara.



Así puede votar por Luis Díaz en Alemania

Poner su voto por el guajiro para que pueda quedarse con este prestigioso es fácil y se puede hacer en minutos desde el celular. Dicha distinción se da de la mano de EA Sports, que la patrocina y debe seguir estos pasos:

