Alias ‘el Mono’, aprehendido por crimen de hermanas en Malambo, estuvo bajo órdenes de ‘Calarcá’

La aprehensión de alias el ‘Mono’, de tan solo 17 años, no solo sacude a Barranquilla por el atroz crimen de las hermanas Keyla Nicolle y Sherydan Sofía Hernández Noriega quienes fueron encontradas enterradas en Malambo, sino porque siendo menor de edad, estuvo vinculado al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Blu Radio conoció, en primicia, información que da cuenta que el adolescente ingresó a las filas de este frente guerrillero liderado por alias 'Primo Gay', bajo el mando de alias 'Calarcá' en el año 2025, por lo que permanecía en el departamento de Antioquia.

Allí estuvo varios meses, hasta que se desvinculó luego de ser herido de un disparo en una pierna en combates con la séptima División del Ejército, en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Ante este episodio, alias ‘El Mono’ fue dejado a disposición de las entidades administrativas en Medellín, pero posteriormente logró salir y retornar a Barranquilla.

Labores de inteligencia de las autoridades indican que este menor nuevamente se vinculó con esta estructura criminal, en esta ocasión dentro de una célula urbana en la capital del Atlántico con la intención de controlar el microtráfico en toda el área metropolitana.



A pesar de sus 17 años, alias ‘El Mono’ tiene una amplia trayectoria criminal que inició en el año 2023, cuando solo tenía 14 años y fue reclutado por la banda criminal ‘Los Costeños’, donde rendía cuentas a Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’.

Blu Radio conoció que para ese entonces empezó a abrirse camino como uno de los sicarios de esa organización. Un año después, en el 2024, las autoridades lo aprehendieron por el delito de homicidio y extorsión por lo que fue sancionado con 8 años de estancia en el centro de reclusión especializado para menores El Oasis.

De allí se fugó el 8 de noviembre de 2024 y se fue rumbo al departamento de Antioquia, donde terminó enfilado en el frente 36 de las disidencias de las Farc.