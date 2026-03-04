Marcela García destapa el secreto detrás de su 'Lip Combo Perfecto'

La barranquillera Marcela García sigue ampliando su huella en la industria de la belleza. La exreina del Carnaval de Barranquilla, hoy convertida en empresaria e influenciadora, presentó junto a MAC Cosmetics una edición especial que promete convertirse en objeto de deseo: su propio “Lip Combo Perfecto”.

El lanzamiento hace parte de una estrategia de la marca para fortalecer su conexión con el público colombiano a través de figuras locales que encarnen su identidad. En este caso, García no solo prestó su imagen, sino que participó activamente en el proceso creativo de la propuesta, un modelo de colaboración que cada vez toma más fuerza entre las grandes compañías de belleza y los creadores digitales.

El set reúne tres productos icónicos pensados para lograr labios definidos, con efecto difuminado y un brillo sutil. Incluye el Lipglazer Glossy Liner en tono Velvet Teddy, el MACximal Silky Matte Lipstick —también en Velvet Teddy— y el Lipglass Air Non Sticky Gloss en tono Casual. La combinación refleja el estilo natural y sofisticado que caracteriza a la creadora de contenido.

Más allá del maquillaje, el lanzamiento tiene un componente personal. García ha hablado abiertamente sobre su proceso de autoestima y cómo, pese a haber sido reina, hubo momentos en los que no se sentía cómoda con su imagen. Con el tiempo, aseguró, encontró una seguridad que hoy proyecta tanto en su vida como en sus negocios. Esa evolución, según explicó, también marcó su llegada al mundo de la belleza.



Desde la marca destacan que el objetivo es acercarse a consumidores que buscan referentes reales, con historias con las que puedan identificarse. La apuesta cobra sentido en un portafolio que ofrece más de 206 tonos de labiales y 10 delineadores, lo que se traduce en más de 3.000 combinaciones posibles.

El set Marcela García x MAC llegará al país en una edición limitada de 2.500 unidades. Además, las primeras 400 personas que lo adquieran recibirán un charm exclusivo para lipstick, un detalle que refuerza el carácter especial de la colaboración.