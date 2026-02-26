Luis Díaz, inspiración para el Bayern buscar promesas en Latinoamérica: "Él es un ejemplo"

Han pasado sietes meses desde que se confirmó la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich, tiempo suficiente para que el colombiano mostrara todo su talento y enamorara a los hinchas bávaros como una pieza clave del técnico Vicent Kompany para los buenos resultados de esta temporada.

Pero también como un ejemplo que Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, de que hay talentos ocultos que de ser explotados como 'Lucho' podrían sumarle al futuro del FC Bayern. Por eso, desde hace un tiempo, el cuadro alemán comenzó una expedición con la leyenda Roy Makaay en países de la región con el objetivo de tener más talento de esta zona del planeta.

"Luis Díaz tiene la ventaja que ya lleva un par de años jugando en Europa, porque yo ya lo conozco desde que jugaba en el Oporto, claro, en el Liverpool, y está haciendo una temporada increíble con el Bayern este año, que ha sido un gran fichaje. Y claro, para los jugadores que invitamos, son los jugadores primer equipo, son ejemplos también", dijo la leyenda neerlandesa.

Hinchas del FC Bayern preocupados con Luis Díaz // Fotos: AFP / FC Bayern

El FC Bayern World Squad, liderado por Makaay, reúne a jugadores Sub-19 de más de 15 países en un ecosistema profesional en donde mezcla talentos de México, Brasil, Argentina y Venezuela con jugadores de Asia y África, creando un entorno multicultural que refleja el fútbol de élite actual, que, teniendo a 'Lucho' en el equipo, esto se pone como ejemplo de que se pueden lograr grandes talentos.



"Ya he visto los últimos 3 años que yo soy entrando en ese proyecto, entonces creo que es algo especial si un jugador de cualquier país ve que en el primer equipo de Bayern juega alguien de su país, creo que se da una motivación extra y cuando yo sé lo que es especial es para un jugador Por ejemplo, Colombia, si lo vamos a tener, creo que es una motivación extra. Y como ya ha demostrado en Europa lo bueno que es, que en el Porto y en el Liverpool, y yo creo que hay ojeras por todo el mundo porque creo que todo el mundo quiere escoger los ojos hacia cualquier país. Y claro, en ese proyecto, cuando hay jugadores de su primer equipo que son del país de donde eres tú, creo que es algo muy especial, da mucha motivación", respondió la leyenda en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.