Capturan en Medellín a hombre señalado de atentar contra la Fuerza Pública en El Bagre

Las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron que fue capturado en la ciudad de Medellín un hombre vinculado a la Subestructura Resistencia Guamocó del ELN y quien es señalado de tener alta injerencia criminal en varias zonas del departamento.

Según la investigación, que se adelantó por varios meses, el delincuente operaba con frecuencia en el Bajo Cauca antioqueño y también en el sur del departamento de Bolívar, desde donde realizaba diferentes acciones logísticas que afectaban, incluso, a la Fuerza Pública.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que el hombre se encontraba en Medellín para recuperarse de unas heridas que tenía en su cuerpo debido a que recientemente fue víctima de una explosión de un artefacto improvisado.

"Ejercía funciones relacionadas con actividades logísticas y la activación de artefactos explosivos improvisados. De hecho, estaba acá, en la ciudad de Medellín, pasando unos días, porque se le había activado un explosivo en sus manos, y tenía ciertas secuelas o esquirlas", relató el uniformado.



El integrante del ELN es señalado de participar en un ataque en contra del Ejército Nacional ocurrido el 20 de enero de 2022, cuando en el corregimiento de Puerto Claver, del municipio de El Bagre, se reportó una acción armada que, en su momento, fue repelida de manera exitosa por las autoridades competentes.

Mencionan desde la Policía Nacional que, con la captura del hombre, se logra debilitar la capacidad armada y logística del ELN, así como las amenazas constantes contra uniformados que eventualmente podrían ser atacados por artefactos instalados por este delincuente en el Bajo Cauca antioqueño o en límites con el Sur de Bolívar.