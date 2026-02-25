Judicializaron a hombre vinculado con asesinato de concejal en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Judicializaron a un cabecilla de las disidencias de 'Calarcá' que habría ordenado el asesinato de Juan Espinosa, concejal de San Andrés de Cuerquia que fue baleado en vía pública. Es el segundo implicado en este crimen que es enviado a la cárcel

El pasado 16 de junio el municipio de San Andrés de Cuerquia fue epicentro de un crimen conmocionó al país entero luego de que el concejal Juan Camilo Espinosa, quien tenía una discapacidad, fuera asesinado en plena vía pública de esta zona del Norte antioqueño.

Desde aquel momento las autoridades emprendieron la búsqueda de los posibles responsables y por ello es que la Fiscalía General de la Nación informó que ya fue judicializado Elkides Piedrahíta, alias 'Manaty', cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

El ente acusador señaló que alias 'Manaty' habría pedido ubicar al adolescente que perpetró el crimen luego de que le fuera entregado un arma de fuego con la que baleó al concejo que se desplazaba en su silla de ruedas cuando fue atacado.



El fiscal que lleva el caso indicó que el hombre recientemente judicializado cumplió un rol protagonista dentro del crimen, al parecer, luego de coordinar el ataque sicarial.

"Impartió la orden que se le diera muerte al concejal Juan Camilo Espinosa y para la ejecución de ese homicidio usted, señor Elquides, dispuso la participación del menor, lo cual era conocido por usted", detalló.

Aunque el fiscal le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización de menores de edad para la comisión de delitos, alias 'Manaty' no aceptó los cargos y seguirá en prisión en donde estaba recluido por otra investigación.

Hay que recordar que esta es la segunda persona judicializada por el asesinato del concejal de San Andrés de Cuerquia, ya que en junio ya había sido imputado e internado en un centro para menores de edad el supuesto asesino de Espinosa.