En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En menos de 24 horas asesinaron a dos mujeres jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla

En menos de 24 horas asesinaron a dos mujeres jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla

Una de las víctimas era un adolescente de 17 años y la otra, de 18, recién había sido amenazada por la banda ‘Los Costeños’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad