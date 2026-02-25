En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Buscan establecer hoja de ruta en eventual mesa con bandas en Barranquilla: escucharán a víctimas

Buscan establecer hoja de ruta en eventual mesa con bandas en Barranquilla: escucharán a víctimas

El facilitador de este proceso, Camilo Pineda, declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.

Digno y Castor reunidos dic 11.jpg
Digno Palomino, máximo cabecilla de 'Los Pepes', y Jorge Díaz, alias 'Castor, jefe de la banda 'Los Costeños'.
Foto: MinInterior.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

