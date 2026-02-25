Samsung presenta su nuevo Galaxy S26 Ultra: ¿qué precio tiene y cuándo llega a Colombia?

Samsung, la marca coreana de tecnología, anunció la llegada de la serie Galaxy S26, que promete darle un giro a lo que conocemos en dispositivos móviles gracias a la implementación de Galaxy AI, con experiencias más intuitivas, proactivas y adaptativas en sus teléfonos.

Es la tercera generación de smartphones con inteligencia artificial de Samsung y presenta tres modelos: Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Estos equipos impulsados por IA también incorporan un sistema que garantiza funcionamiento continuo sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

Además, el Galaxy S26 Ultra recibe la primera Privacy Display integrada en un dispositivo móvil, una tecnología que brinda privacidad a nivel de píxel para evitar que terceros observen lo que el usuario hace en el teléfono.

Samsung Galaxy S26 Suministrado

¿Qué trae el Samsung Galaxy S26?

La nueva serie Samsung Galaxy S26 llega con un sistema enfocado en el uso diario con Inteligencia Artificial y rendimiento sostenido. El modelo Ultra contará con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, diseñado para dar estabilidad al CPU y GPU, evitando que las funciones de IA sacrifiquen fluidez o batería. Incorpora una cámara de vapor que distribuye mejor el calor y una batería de 5.000 mAh con Super Fast Charging 3.0, capaz de cargar el 75 % en aproximadamente 30 minutos.

En fotografía y video, Samsung apuesta por sensores más luminosos, mejoras en Nightography, grabación profesional con códec APV y herramientas de edición con IA que entienden instrucciones en lenguaje natural. El sensor principal de 200 MP, acompañado por un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos (3x y 10x), refuerza el zoom y el detalle. En video, integra compatibilidad con códec APV y optimiza Nightography y estabilización con bloqueo horizontal.

Asistentes como Google Gemini y Perplexity funcionarán en segundo plano para estar disponibles al momento de preguntas o búsquedas más profundas.



¿Cuánto costará y cuándo llega?

Los nuevos Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+ y S26 estarán disponibles en preventa desde este 25 de febrero, con una oferta que permite duplicar la memoria y acceder a 512 GB al precio de 256 GB.



Galaxy S26 Ultra 512GB: $6.999.000

Galaxy S26 Plus 512GB: $6.049.000

Galaxy S26 512GB: $5.079.000

La serie presenta un diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo.