¿Barcelona vs. PSG y Real Madrid vs. el City?: Así podría quedar el sorteo por octavos de Champions

El París Saint-Germain, clasificado este miércoles, y el Newcastle son los dos posibles rivales del Barcelona en los octavos de final de la Champions League, mientras que el Real Madrid, ganador ante el Benfica, se medirá al Sporting de Portugal o el Manchester City y el Atlético de Madrid, al Liverpool o el Tottenham.

Son las posibilidades ya preestablecidas para los tres equipos españoles que siguen adelante en la máxima competición europea en el sorteo que se celebrará este viernes en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon, que ya determinará todo el cuadro hasta la final del sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

El Barcelona, exento de esta fase intermedia por su posición dentro del top ocho en la primera ronda, tiene dos opciones: el París Saint Germain, el vigente campeón del torneo, que doblegó al Mónaco en su eliminatoria por un global de 5-4 y que ya ganó al equipo azulgrana en la fase liga por 1-2, o el Newcastle, que eliminó este martes al Qarabag y al que venció el conjunto de Hansi Flick a domicilio en esta edición del torneo, por 1-2.

Champions League 2026 Foto: AFP

Contra esos mismos rivales, dependiendo del camino que dicte el sorteo, también se medirá el Chelsea, que fue sexto en la primera ronda del torneo.

El rival del Real Madrid (también del Bodo/Glimt, que ha dejado fuera al Inter con sendos triunfos en casa y fuera) circulará entre el Manchester City de Pep Guardiola, al que superó la pasada campaña en este mismo torneo, o el Sporting de Portugal, con 16 puntos en la primera fase, en la que su balance fue de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

El Atlético de Madrid jugará o bien contra el Liverpool, al que ya se enfrentó en la primera jornada con una derrota por 3-2 en Anfield, o bien contra el Tottenham, actualmente decimosexto en la liga inglesa. Las mismas posibilidades tienen el Galatasaray o el Juventus, a la espera de cuál de los dos sigue adelante, una vez que su eliminatoria está en la prórroga.

En las otras dos eliminatorias, el Arsenal, líder de la fase liga, y el Bayern Múnich, segundo, se enfrentarán al Bayer Leverkusen o el Atalanta, según depare el sorteo.

Arsenal, Bayern, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, Liverpool y Tottenham jugarán el partido de vuelta en su estadio, por su clasificación dentro del top ocho en la fase liga