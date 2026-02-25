En vivo
Blu Radio  / Deportes  / ¿Barcelona vs. PSG y Real Madrid vs. el City?: Así podría quedar el sorteo por octavos de Champions

¿Barcelona vs. PSG y Real Madrid vs. el City?: Así podría quedar el sorteo por octavos de Champions

El Atlético de Madrid, por su parte enfrentará al Liverpool o el Tottenham en cuartos de final de la Champions League.

Barcelona, PSG, Real Madrid y Manchester City
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

