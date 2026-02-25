En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Intención de voto en consultas: así se mueven preferencias a menos de 15 días, según Invamer

Intención de voto en consultas: así se mueven preferencias a menos de 15 días, según Invamer

Según la encuesta Invamer, el 46,4 % de los encuestados afirma que “definitivamente sí votaría” en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad