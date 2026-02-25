Intención de voto en consultas: así se mueven preferencias a menos de 15 días, según Invamer

La intención de voto en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 muestra una alta dispersión y un amplio margen de indecisos, según la encuesta Colombia Opina #20 de Invamer, para Blu Radio y Noticias Caracol, realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país .

De acuerdo con el estudio, el 46,4 % de los encuestados afirma que “definitivamente sí votaría” en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo, y un 20,1 % señala que “probablemente sí votaría”. Es decir, cerca de dos tercios manifiestan disposición a acudir a las urnas. Sin embargo, un 15,0 % aún no sabe si votará y un 17,9 % se inclina por no participar .



¿Quién lidera la intención de voto en las consultas?

Entre quienes aseguran que votarán y pedirán el tarjetón de las consultas, el 62,6 % respondió que sí participará en estos mecanismos partidistas, frente a un 37,4 % que no lo hará .

En el escenario “todos contra todos”, el 43,9 % no sabe o no responde por cuál precandidato votaría.

Al observar la sumatoria por bloques, la llamada “Gran consulta por Colombia” concentra el 34,3 % de la intención de voto; la “Consulta de las soluciones”, el 13,0 %; y la “Consulta frente por la vida”, el 8,9 %. El resto corresponde a indecisos .



Intención de voto para consultas interpartidistas Foto: Invamer

Resultados por cada consulta sin indecisos

Al excluir el voto no definido, dentro de la Gran consulta por Colombia lidera Paloma Valencia con 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %).

lidera Paloma Valencia con 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %). En la Consulta de las soluciones, Claudia López encabeza con 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %).

Claudia López encabeza con 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %). En la Consulta frente por la vida, Daniel Quintero obtiene 68,1 %, seguido por Roy Barreras con 23,0 % .

Esta edición de Colombia Opina fue realizada en todas las regiones de Colombia, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026. En total se hicieron 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños.

Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20

Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa