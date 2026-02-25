La IFAB define árbitros para 2026: 25 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 25 de febrero de 2026:



Jorge Luis Pinto habla del futuro de Radamel Falcao García rumbo al Mundial 2026.

La International Football Association Board se reúne este fin de semana para definir el grupo de árbitros que estarán en el Mundial 2026.

Millonarios e Independiente Medellín emitieron un comunicado conjunto en el que reclaman a la Federación Colombiana de Fútbol por recientes actuaciones arbitrales.

Lionel Messi se sinceró: el fútbol le dejó vacíos fuera de la cancha. Ahora prioriza aprender y crecer en lo personal.

