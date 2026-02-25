La IFAB define árbitros para 2026: 25 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 25 de febrero de 2026:
- Jorge Luis Pinto habla del futuro de Radamel Falcao García rumbo al Mundial 2026.
- La International Football Association Board se reúne este fin de semana para definir el grupo de árbitros que estarán en el Mundial 2026.
- Millonarios e Independiente Medellín emitieron un comunicado conjunto en el que reclaman a la Federación Colombiana de Fútbol por recientes actuaciones arbitrales.
- Lionel Messi se sinceró: el fútbol le dejó vacíos fuera de la cancha. Ahora prioriza aprender y crecer en lo personal.
Escuche el programa completo aquí: