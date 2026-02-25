Elecciones Congreso: CNE prorroga término para inscribir auditores y observadores

El Consejo Nacional Electoral prorrogó el término de postulación de testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores electorales para las elecciones del Congreso, que se realizarán el próximo 8 de marzo.

“Con el fin de garantizar la vigilancia electoral en las 1.945 mesas de votación que se instalarán en 67 países, y acorde con las estadísticas de postulación con corte al 20 de febrero de 2026, en el cual se tiene una cobertura de 84,95 %, aunado al hecho de que los partidos han solicitado la modificación de este plazo, por cuanto la definición de la División Político Electoral (DIVIPOLE) se consolidó en la semana del 17 de febrero de 2026 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que se hace necesario prorrogar el término de postulación de testigos electorales en el exterior para las elecciones de Congreso”, señala en su resolución el CNE.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

Es importante recordar que las organizaciones de observación electoral también pidieron ampliar el plazo de postulación de observadores electorales. Por eso, el CNE amplió los términos hasta el 27 de febrero a las 11:59 p. m.

“Se hace necesario prorrogar el término de postulación de auditores de sistemas para las elecciones de Congreso de la República de 2026, por cuanto esta corporación debe garantizar la vigilancia y auditoría técnica de los centros de cómputo y de procesamiento de datos implementados por la organización electoral para este evento democrático”, agregó el CNE.