Movilidad colapsada en Bogotá: la insólita situación que causó enorme trancón en el norte

En el norte de la ciudad una situación causó un enorme trancón que obligó a detener la operación de TransMilenio. Consulte el minuto a minuto con las actualizaciones sobre el tráfico.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
movilidad en bogotá.jpg
Movilidad en Bogotá.
Foto: Sec. Movilidad.

Una tarde de complicaciones en la movilidad se registró este miércoles 25 de febrero en varios puntos de Bogotá. Las afectaciones han impactado a miles de usuarios del sistema de transporte público TransMilenio. El primer incidente ocurrió en la calle 72 con carrera 11, donde persistieron desvíos para servicios duales y zonales, generando alteraciones en más de 30 rutas y afectando inicialmente a 66.365 pasajeros, cifra que ascendió a más de 73.000 afectados.

Los puntos de la ciudad que registraron afectaciones en la operación de TransMilenio durante esta tarde fueron:

  • Calle 72 con carrera 11
  • Calle 13 con carrera 43
  • Autopista Norte con calle 106

Siga el minuto a minuto de las actualizaciones en la movilidad y el servicio de TransMilenio:

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 25 de feb, 2026
  • 05:42 p. m.
    Fuerte represamiento vehicular en la Autopista Norte

    Continúa la afectación en la Autopista Norte con calle 104, en sentido norte–sur, donde se registra fuerte represamiento vehicular tras la caída de una estructura metálica (baranda). La situación mantiene impactado el carril exclusivo, mientras personal encargado adelanta trabajos de reparación para restablecer la movilidad en el sector.

  • 05:10 p. m.
    Enorme trancón en el norte de Bogotá: Autopista Norte con calle 106

    Las afectaciones en la Autopista Norte con calle 106, en sentido norte–sur se deben a problemas en la infraestructura sobre la vía, fuera de la estación. Como consecuencia, la flota tuvo que salir al carril mixto y la estación Calle 106 suspendió temporalmente la atención en ese mismo sentido.

    En redes sociales circulan imágenes donde se ve el carril exclusivo de TransMilenio y varias barras metálicas anticolados desprendidas y extendidas sobre el asfalto, justo al paso de un bus que transita por la zona.

    Las estructuras, que normalmente delimitan el carril para impedir la invasión de vehículos particulares y los colados, aparecen caídas y desalineadas, ocupando parte del corredor, lo que impide el paso de los buses articulados.

    Por el momento, personal técnico se encuentra en desplazamiento para hacer los ajustes necesarios y restablecer la operación habitual.

    WhatsApp Image 2026-02-25 at 16.57.36.jpeg

