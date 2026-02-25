Movilidad colapsada en Bogotá: la insólita situación que causó enorme trancón en el norte

Una tarde de complicaciones en la movilidad se registró este miércoles 25 de febrero en varios puntos de Bogotá. Las afectaciones han impactado a miles de usuarios del sistema de transporte público TransMilenio. El primer incidente ocurrió en la calle 72 con carrera 11, donde persistieron desvíos para servicios duales y zonales, generando alteraciones en más de 30 rutas y afectando inicialmente a 66.365 pasajeros, cifra que ascendió a más de 73.000 afectados.

Los puntos de la ciudad que registraron afectaciones en la operación de TransMilenio durante esta tarde fueron:



Calle 72 con carrera 11

Calle 13 con carrera 43

Autopista Norte con calle 106

Siga el minuto a minuto de las actualizaciones en la movilidad y el servicio de TransMilenio:

