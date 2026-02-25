Movilidad colapsada en Bogotá: la insólita situación que causó enorme trancón en el norte

Continúa la afectación en la Autopista Norte con calle 104, en sentido norte–sur, donde se registra fuerte represamiento vehicular tras la caída de una estructura metálica (baranda). La situación mantiene impactado el carril exclusivo, mientras personal encargado adelanta trabajos de reparación para restablecer la movilidad en el sector.
#GestiónDelTráfico | Se registra fuerte represamiento vehicular en la loc/de Suba, por la caída de una estructura metálica (baranda), en la Autonorte con calle 104, sentido norte-sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 25, 2026
🚧Personal encargado realiza la reparación de la estructura.
❌Afectación del carril exclusivo. pic.twitter.com/EQ5fjpKpRC