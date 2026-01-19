Se mueve la campaña política a dos meses de elecciones para Congreso y la consulta interpartidista

A menos de dos meses de las elecciones para Congreso y de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el 8 de marzo, se agita con intensidad la política en el país, en medio de la expectativa frente a la posibilidad de que se presenten nuevos candidatos a la Presidencia.

Lo primero que hay que decir es que a más tardar el próximo miércoles, la Registraduría dará a conocer si avala o no las firmas de un grupo de aspirantes a la presidencia, entre quienes están Abelardo De La Espriella, el excontralor Felipe Córdoba, el exministro del Interior Daniel Palacios y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo.

Por ahora se mantienen en firme las dos consultas interpartidistas para definir los candidatos presidenciales del petrismo y de la centro-derecha.

Por los lados de la consulta del petrismo, que ahora se denomina del Pacto Amplio, por ahora están confirmados Roy Barreras, Clara López y Camilo Romero. No es claro todavía si Iván Cepeda puede participar de esa consulta, teniendo en cuenta que ya participó de un proceso similar el pasado 26 de octubre, por lo que la última palabra sobre si puede o no entrar, la tendrán las autoridades electorales. Todavía no es claro si ingresan en esa consulta, los exministros del gobierno Petro Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo.



Se había hablado de la posibilidad de una consulta de centro, que queda descartada con la decisión del exvicepresidente, el general Oscar Naranjo, de no lanzarse a la Presidencia de la República, pese a que hubo mucha expectativa este fin de semana tras una entrevista del expresidente Santos con el Financial Times, donde aseguró que él tenía un “as bajo la manga” para las elecciones de mayo.

Por el lado de la llamada Gran Consulta por Colombia, que es la consulta de centro derecha, pareciera que ya no habría ingreso de nuevos aspirantes, tras la llegada la semana pasada de Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa y del portazo que le dieron al exministro del Interior Daniel Palacios.

Capítulo aparte merecen las explicaciones que tendrán que dar Iván Cepeda y Carolina Corcho ante las crecientes dudas sobre la financiación de sus campañas a la consulta del pasado 26 de octubre, en el caso de Cepeda desde una litografía de Barranquilla y de Corcho desde un restaurante que ya no existe en el sur de Bogotá.