Las dudas sobre empresas que hicieron donaciones a campañas de Cepeda y Corcho para consultas

Las campañas sostienen que se trata de deudas y no de donaciones, mientras varios congresistas y la senadora María Fernanda Cabal solicitaron al CNE investigar el caso.

EN VIVO: siga los resultados de la consulta del Pacto Histórico entre Iván Cepeda y Carolina Corcho
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

