Las dudas sobre empresas que hicieron donaciones a campañas de Cepeda y Corcho para consultas

Las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre pasado, quedaron en el centro de cuestionamientos por la procedencia de algunos aportes económicos reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según los informes oficiales, la campaña de Cepeda registró como ingreso 609 millones de pesos provenientes de la empresa Samat Publicidad, con sede en Barranquilla. Además, el representante legal de esa firma, Javier Antonio Pérez, habría aportado otros 116 millones de pesos adicionales. En total, las contribuciones asociadas a esta empresa alcanzarían cerca de 725 millones de pesos, de acuerdo con los reportes entregados al CNE.

Samat Publicidad, según los registros mercantiles, cuenta con un capital declarado de 20 millones de pesos y no presenta ingresos recientes. La campaña de Cepeda respondió que no se trata de donaciones, sino de deudas pendientes por servicios de impresión de material publicitario utilizado durante la consulta.

En el caso de Carolina Corcho, los documentos de financiación indican un préstamo por 737 millones de pesos provenientes de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, identificado como Gusteau Chefcito. De acuerdo con consultas en la Cámara de Comercio, este establecimiento se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en los últimos cuatro años.



Las coincidencias entre ambas situaciones suscitaron cuestionamientos de congresistas como JP Hernández y Catherine Juvinao, quienes han solicitado aclaraciones sobre la verdadera naturaleza de los aportes.

A su vez, la senadora María Fernanda Cabal pidió al CNE abrir una investigación formal para establecer cómo una empresa sin ingresos y otra en liquidación habrían participado en la financiación de dichas campañas.

Hasta el momento, las campañas de Cepeda y Corcho no han entregado documentación adicional que respalde los registros reportados. El CNE aún no ha emitido un pronunciamiento sobre el inicio de una investigación formal.