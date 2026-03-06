Contreras y Guzmán, entre el equipo de la semana en Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana reveló el equipo ideal de la semana tras la reciente jornada del torneo continental, en el que dos futbolistas de clubes colombianos lograron destacarse por su rendimiento. Se trata de Rodrigo Contreras y Yeison Guzmán, quienes fueron incluidos en la nómina destacada por su aporte en los partidos disputados.

El delantero argentino Rodrigo Contreras, atacante de Millonarios FC, fue uno de los nombres elegidos en la zona ofensiva del once ideal. Su actuación fue determinante en la jornada internacional, donde aportó presencia en el área y participación directa en las jugadas de gol.

Por su parte, el mediocampista Yerson Guzmán, figura de América de Cali, también fue destacado por la organización del certamen. El volante ofensivo sobresalió por su capacidad para generar juego y su incidencia en el resultado de su equipo durante la fecha del torneo.

El once ideal de la semana en la Copa Sudamericana quedó conformado por Guillermo Olveira en el arco; en defensa aparecen Pedro Boolsen, Federico Romero y Fabio Martínez. En el mediocampo fueron seleccionados Franco Flores, Rodrigo Hinojosa, Yeison Guzmán y Eduardo Matus.



La zona ofensiva del equipo de la semana la completan Ronaldo Lezcano, Nicolás Da Silva y Rodrigo Contreras, quienes destacaron por su aporte en ataque durante la jornada del torneo continental.

El reconocimiento semanal es una distinción que la organización de la CONMEBOL entrega a los futbolistas con mejor rendimiento en cada fecha de sus competiciones, con base en estadísticas, impacto en el juego y actuaciones individuales que marcan diferencia en los partidos. En esta ocasión, la presencia de Contreras y Guzmán refleja, de alguna manera, el buen momento de los clubes colombianos en el certamen internacional.