Atlético Nacional vs. Millonarios HOY: EN VIVO, online y gratis la Copa Sudamericana 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Listo el estadio Atanasio Girardot para vivir en la noche de este miércoles, 4 de marzo, un nuevo duelo por Copa Sudamericana. Esta vez, Atlético Nacional HOY recibe a Millonarios en un duelo a eliminatoria única, es decir, solo el vencedor avanzará a la próxima fase de este prestigioso torneo.
El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este clásico del fútbol colombiano entre verdolagas y embajadores por Copa Sudamericana. Todo esto a través de dos alternativas:
Por otro lado, la señal de ESPN y Disney Plus tendrá también todo el seguimiento de este choque internacional entre los dos equipos con más títulos del fútbol colombiano.
Este duelo se encuentra programado para las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Ambos planteles tienen la disponibilidad total de sus futbolistas, a excepción de Edwin Cardona que debe cumplir una fecha de sanción por Conmebol.
Nacional HOY espera consolidar su gran momento y seguir adelante con el proyecto del antioqueño Diego Arias. Por parte de Millonarios, buscarán darle fuerza a Fabricio Bustos y catapultar los buenos resultados del equipo.