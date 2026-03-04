Atlético Nacional vs. Millonarios HOY: EN VIVO, online y gratis la Copa Sudamericana 2026

Listo el estadio Atanasio Girardot para vivir en la noche de este miércoles, 4 de marzo, un nuevo duelo por Copa Sudamericana. Esta vez, Atlético Nacional HOY recibe a Millonarios en un duelo a eliminatoria única, es decir, solo el vencedor avanzará a la próxima fase de este prestigioso torneo.



¿Dónde ver Nacional vs. Millonarios HOY en Sudamericana?

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este clásico del fútbol colombiano entre verdolagas y embajadores por Copa Sudamericana. Todo esto a través de dos alternativas:



Radio: la señal de 89.9 FM tendrá todo el seguimiento con todo un panel de expertos de este encuentro.

la señal de 89.9 FM tendrá todo el seguimiento con todo un panel de expertos de este encuentro. YouTube: siga la señal EN VIVO de este choque internacional con todo el acompañamiento de expertos.

Por otro lado, la señal de ESPN y Disney Plus tendrá también todo el seguimiento de este choque internacional entre los dos equipos con más títulos del fútbol colombiano.



¿A qué hora juega Nacional Millonarios HOY?

Este duelo se encuentra programado para las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Ambos planteles tienen la disponibilidad total de sus futbolistas, a excepción de Edwin Cardona que debe cumplir una fecha de sanción por Conmebol.

Nacional HOY espera consolidar su gran momento y seguir adelante con el proyecto del antioqueño Diego Arias. Por parte de Millonarios, buscarán darle fuerza a Fabricio Bustos y catapultar los buenos resultados del equipo.

Atlético Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana // Fotos: X @nacionaloficial y @MillosFCoficial

Apuestas Nacional Millonarios HOY

Victoria verdolaga : cuota paga 1.71

: cuota paga 1.71 Empate: cuota paga 3.60.

cuota paga 3.60. Victoria albiazul: cuota paga 5.25.

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Millonarios