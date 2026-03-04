En vivo
Antioquia  / Más 500 policías garantizarán seguridad durante partido entre Nacional y Millonarios

Más 500 policías garantizarán seguridad durante partido entre Nacional y Millonarios

Las autoridades indicaron que serán tres anillos de seguridad alrededor del estadio Atanasio Girardot.

