Más 500 policías garantizarán seguridad durante partido entre Nacional y Millonarios

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un robusto operativo de seguridad este miércoles para el partido de copa sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios, que se jugará esta noche en el estadio Atanasio Girardot.

Según destacaron las autoridades, el equipo capitalino contará con una vigilancia especial desde el hotel donde se está hospedando, hasta el estadio.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que se tendrán tres anillos de seguridad que blindarán los alrededores del hotel de concentración y el escenario deportivo.

"Nos toca emplearnos a fondo una vez finaliza este evento deportivo, que es cuando los ciudadanos regresan a las comunas, a los barrios, a los hoteles, a los diferentes pueblos del departamento de Antioquia. Por eso, total compromiso en este evento internacional que nos corresponde, como policía, garantizar la seguridad el día de hoy", dijo Bello.



Además de la presencia policial en puntos estratégicos, la patrulla de vigilancia realizará un seguimiento reforzado en los barrios periféricos y zonas de afluencia de hinchadas, buscando desactivar posibles focos de conflicto antes y después del evento deportivo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de la ciudad, destacó que este despliegue “se suma a las estrategias de control de la Alcaldía de Medellín para eventos de alta complejidad, priorizando la convivencia ciudadana tanto en las comunas como en las rutas principales de la ciudad”.