Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Intento de asonada durante controles en Medellín dejó una policía herida y una mujer capturada

Intento de asonada durante controles en Medellín dejó una policía herida y una mujer capturada

La mujer buscaba impedir un procedimiento sobre una motocicleta sin placa, pero golpeó en la cabeza a una patrullera y fue capturada por el delito de violencia contra servidor público.

