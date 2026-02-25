Intento de asonada durante controles en Medellín dejó una policía herida y una mujer capturada

Un procedimiento rutinario en la zona nororiental de Medellín por poco termina en asonada contra uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que adelantaban actividades de registro y verificación de antecedentes a personas por el barrio Jardín, lugar donde observaron una motocicleta sin placa.

Según el reporte de las autoridades, en el lugar hizo presencia un ciudadano con su hermana y esta última de manera agresiva, con el objetivo de impedir que se realizara el procedimiento, se abalanzó contra una patrullera de la policía golpeándola con sus manos en la parte superior de la cabeza.

De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a la mujer se le “reduce y se le dan a conocer los derechos que tiene como persona capturada, por el delito de violencia contra servidor”. Por su parte, el secretario de Seguridad Manuel Villa indicó que seguirán haciendo operativos en esa comuna, incluso esta miércoles.

"Agredió a una de las policías intentándole quitar el casco, salió parte de la comunidad de vecinos también a hacer una suerte de asonada, pero pasó lo que tenía que pasar: se impuso fue la autoridad esta mujer fue capturada por agresión a servidor público y el mensaje es muy claro. Allá nos veremos esta noche yo mismo voy para Manrique, para que les vaya quedando cada vez más claro el mensaje que ni con un policía ni con la autoridad se meten, porque se meten literalmente con todos nosotros", detalló Villa



Por lo pronto, las autoridades adelantan las audiencias concentradas para judicializar a la mujer.

"Aquí nosotros no vamos a tolerar ni asonadas ni legalidades ni culturas mafiosas aquí la autoridad se respeta y la ley se cumple y de eso nosotros nos vamos a encargar", concluyó.