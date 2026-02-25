Delincuente rompió en llanto en Ibagué al ser capturado por secuestrar a familia

En un operativo liderado por el Gaula de la Policía en el departamento del Tolima, se logró la captura de un grupo de delincuentes que había secuestrado a una familia en una falsa venta de un supuesto lote en una zona rural. Sin embargo, se hizo viral la reacción de uno de los delincuentes al ser retenido por las autoridades.

Uno de los secuestrado lloró al ser capturado por las autoridades, incluso, se puso de rodillas al ver llegar a los uniformados en donde también terminó abrazando a su cómplice, pidiéndole a las autoridades que no se lo llevaran.

Estos dos delincuentes engañaron a dos hombres y un joven de 16 años, a quienes les iban a mostrar un lote en venta cerca de Ibagué, capital del Tolima. Pero al llegar fueron sorprendido con armas de fuego en donde fueron secuestrados por varias horas en el mismo sitio en donde fueron capturados.

Pero minutos antes, los propios secuestrados obligaron a los capturados a llamar a sus familiares para extorsionar con altas sumas de dinero para poder ser liberados y evitar que le quitaran la vida al joven de 16 años, medida que ayudó a que el Gaula pudiese dar con e



Delincuente capturados en Ibagué // Foto: Noticias Caracol

l paradero de estas personas.

“Piden 50 millones para irnos de aquí, haga lo que pueda. Prestela, lo que sea (…) Están diciendo que, si no mandan esa plata, lo van a matar”, dijo uno de los secuestrados en la llamada extorsiva, que, finalmente, no pasó a mayores gracias a una llamada de emergencia a la línea nacional del Gaula.

En la captura del Gaula, los delincuentes pidieron cigarrillos y tuvieron que ser esposados para evitar que, tal vez, pudieran escapar de este punto mientras se llevaba a cabo toda la gestión de la captura.

“Afectamos 30 grupos delincuenciales y capturamos 111 personas, además cinco personas del Clan del Golfo fueron abatidos. Esta ofensiva nacional desplegada en Bogotá, Medellín y Barranquilla y otras ciudades demás dejó varias incautaciones “, explicó el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional.