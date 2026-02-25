En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Delincuente rompió en llanto en Ibagué al ser capturado por secuestrar a familia

Delincuente rompió en llanto en Ibagué al ser capturado por secuestrar a familia

El hombre no pudo contener las lágrimas al ser retenido por el Gaula de la Policía en un operativo, pero minutos antes habían enviado un video amenazando con quitarle la vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad