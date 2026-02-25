En vivo
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Sociedad  / Encontró a su cuñada sobre las piernas de otro hombre y la enfrentó: "Te vas de la casa"

Encontró a su cuñada sobre las piernas de otro hombre y la enfrentó: "Te vas de la casa"

Dos hermanas descubrieron a la pareja de su hermano con otro hombre en una plaza, la confrontaron y grabaron todo. El video se viralizó a través de redes sociales.

