Intención de voto presidenciales 2026: así están las preferencias en febrero, según Invamer

La intención de voto para la primera vuelta presidencial de 2026 muestra a Iván Cepeda en el primer lugar en los distintos escenarios evaluados, seguido por Abelardo De La Espriella por la encuesta Colombia Opina #20, realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol.



¿Qué tan probable es que los colombianos voten?

Ante la pregunta: “Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones?”, el 52,9 % respondió que definitivamente sí votaría y el 19,2 % que probablemente sí lo haría.

En contraste, el 11,2 % no sabe si votará, el 5,5 % probablemente no lo haría y el 10,5 % afirmó que definitivamente no votaría.



Escenario con ganadores de consultas

Cuando se plantea el escenario: “Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, Iván Cepeda obtiene el 37,1 %.

Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.

Intención de voto para la primera vuelta, según Invamer Foto: Invamer

Escenario con tarjeta cerrada de candidatos

Frente a la pregunta: “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, Cepeda alcanza el 43,0 %.



En segundo lugar, está Abelardo De La Espriella con 23,4 %. Luego aparecen Claudia López con 12,5 %, Sergio Fajardo con 10,3 % y Paloma Valencia con 7,8 %. Daniel Quintero registra 1,4 % y el voto en blanco 1,6 %.

La encuesta se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 entrevistas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.



Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20

Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa