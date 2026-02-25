Colombia ilusiona con su clasificación al mundial de Polonia

La Selección Colombia sub 20 mantiene sus esperanzas en ir al Mundial de Polonia de 2026. En Villa Eliza, Paraguay, las tricolores jugaron la cuarta fecha de la cuarta final contra Venezuela y ganaron 2 a 0.



La clasificación al Mundial de Polonia es posible

Justo antes de que acaba el primer tiempo, Marian Sterling marcó el gol que abrió el marcador para Colombia. Y en el minuto 52 Isabella Díaz marcó el segundo tanto para Colombia.

En esta competencia, en la fase de grupos, Colombia ya le había ganado 1 a 0 a Venezuela. Y en los hexagonales Colombia ha perdido contra Ecuador y Brasil 1 a 0. Con Paraguay empató 1 a 1 y con esta victoria alcanza los cuatro puntos.

Temporalmente la selección Colombia se ubica de cuarta en la tabla de clasificaciones con 4 puntos. Sin embargo, el partido entre Paraguay y Argentina puede modificar esta posición. Parcialmente, la tabla de clasificaciones es encabezada por Brasil y de segundo está Ecuador. Ambas selecciones ya están clasificadas, pero en este punto, en los próximos partidos definirán que selección será campeona. En caso de que gane Ecuador, sería la primera selección aparte de Brasil, en ganar la Copa Femenina Conmebol Sub-20.



El sábado Colombia jugará contra Argentina:

El próximo partido de las cafeteras será el sábado, en un horario por definir, contra Venezuela. Por ahora, Brasil y Ecuador ya lograron su clasificación al Mundial. Un partido que se transmitirá por Gol Caracol y Ditu.