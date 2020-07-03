En vivo
Sudamericana

Sudamericana

  • ciberdelincuentes.jpg
    Ciberdelincuentes.
    Foto: Freepik.
    Tecnología

    Técnicas silenciosas y herramientas que usan ciberdelincuentes para infiltrarse sin ser detectados

    Un estudio revela que los atacantes ya no usan virus visibles, sino amenazas silenciosas que se infiltran y permanecen ocultas.

  • Cali es la colombiana que está entre las 10 más peligrosas de Sudamérica, según Numbeo
    Cali
    Foto: AFP
    Turismo

    La ciudad colombiana que está entre las 10 más peligrosas de Sudamérica en 2025, según Numbeo

    En la región la ciudad con más delincuencia es Caracas, Venezuela y le sigue Salvador en Brasil.

  • arbitro-copa-libertadores.jpg
    Árbitro en partido de Copa Libertadores.
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Conmebol tendrá nuevas reglas en sus torneos: impactarán a arqueros y capitanes

    La modificación del reglamento, que involucra a los arqueros, podría beneficiar al equipo contrario del guardameta infractor.

  • Nicolás Barrientos
    Nicolás Barrientos
    Foto: AFP.
    Deportes

    Nicolás Barrientos se une a Cabal y Farah entre los colombianos campeones en el Abierto de Río

    El tenista colombiano Nicolás Barrientos y su compañero Rafael Matos se coronaron campeones de dobles del ATP500 de Rio de Janeiro en Brasil al derrotar a los austríacos Lucas Miedler y Alexander Erler.

  • Javier Milei.jpg
    Javier Milei
    Foto: LUIS ROBAYO/AFP
    Mundo

    Como si de una estrella de rock se tratara, Milei recibió una multitud de personas al ir a votar

    A la salida, fue asaltado por los periodistas que también debieron lidiar con los empujones de los seguidores del libertario.

  • Mundial 2030.jpg
    Luis Suarez y Lionel Messi
    Foto: AFP
    Fútbol

    Chiqui Tapia dijo que Infantino “cumplió su palabra”, dejarle una sede del Mundial 2030 a Argentina

    Según la resolución del Consejo de la FIFA, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos de debut de sus selecciones en el Mundial Centenario 2030, siendo el de Montevideo el inaugural.

  • James Rodríguez
    James Rodríguez
    Foto: AFP
    Fútbol

    James Rodríguez falló penal con Sao Paulo ante Liga de Quito: eliminado de la Copa Sudamericana

    El colombiano James Rodríguez vivió una agridulce noche, pues asistió para el gol del Sao Paulo, pero luego fue el único de su equipo en fallar en el punto blanco en la tanda de penales.

  • Independiente Medellín perdió contra Internacional
    Independiente Medellín perdió contra Internacional
    Foto: AFP
    Fútbol

    Independiente Medellín, a repechaje de la Copa Sudamericana tras caer con Internacional

    Medellín, tercero, con 10, peleará el pase a octavos de la Sudamericana ante uno de los segundos colocados de la fase de grupos de esa competición.

  • Deportes Tolima
    Deportes Tolima
    Foto: AFP
    Fútbol

    Deportes Tolima finaliza su participación en la Sudamericana con victoria sobre Puerto Cabello

    Los dos equipos, que hacían parte del Grupo D, ya estaban eliminados.

  • Tolima vs. Sao Paulo.jpg
    Tolima vs. Sao Paulo //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Copa Sudamericana: Tolima deberá vencer a Sao Paulo para no quedar eliminado en fase de grupos

    El cuadro vinotinto y oro deberá salvar su estadía en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y vencer al titánico Sao Paulo de Brasil.

