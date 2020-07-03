Blu Radio Sudamericana
Técnicas silenciosas y herramientas que usan ciberdelincuentes para infiltrarse sin ser detectados
Un estudio revela que los atacantes ya no usan virus visibles, sino amenazas silenciosas que se infiltran y permanecen ocultas.
-
La ciudad colombiana que está entre las 10 más peligrosas de Sudamérica en 2025, según Numbeo
En la región la ciudad con más delincuencia es Caracas, Venezuela y le sigue Salvador en Brasil.
-
Conmebol tendrá nuevas reglas en sus torneos: impactarán a arqueros y capitanes
La modificación del reglamento, que involucra a los arqueros, podría beneficiar al equipo contrario del guardameta infractor.
-
Nicolás Barrientos se une a Cabal y Farah entre los colombianos campeones en el Abierto de Río
El tenista colombiano Nicolás Barrientos y su compañero Rafael Matos se coronaron campeones de dobles del ATP500 de Rio de Janeiro en Brasil al derrotar a los austríacos Lucas Miedler y Alexander Erler.
-
Como si de una estrella de rock se tratara, Milei recibió una multitud de personas al ir a votar
A la salida, fue asaltado por los periodistas que también debieron lidiar con los empujones de los seguidores del libertario.
-
Chiqui Tapia dijo que Infantino “cumplió su palabra”, dejarle una sede del Mundial 2030 a Argentina
Según la resolución del Consejo de la FIFA, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos de debut de sus selecciones en el Mundial Centenario 2030, siendo el de Montevideo el inaugural.
-
James Rodríguez falló penal con Sao Paulo ante Liga de Quito: eliminado de la Copa Sudamericana
El colombiano James Rodríguez vivió una agridulce noche, pues asistió para el gol del Sao Paulo, pero luego fue el único de su equipo en fallar en el punto blanco en la tanda de penales.
-
Independiente Medellín, a repechaje de la Copa Sudamericana tras caer con Internacional
Medellín, tercero, con 10, peleará el pase a octavos de la Sudamericana ante uno de los segundos colocados de la fase de grupos de esa competición.
-
Deportes Tolima finaliza su participación en la Sudamericana con victoria sobre Puerto Cabello
Los dos equipos, que hacían parte del Grupo D, ya estaban eliminados.
-
Copa Sudamericana: Tolima deberá vencer a Sao Paulo para no quedar eliminado en fase de grupos
El cuadro vinotinto y oro deberá salvar su estadía en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y vencer al titánico Sao Paulo de Brasil.