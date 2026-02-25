En vivo
Cómo las emociones influyen en el estado del cabello: nueva campaña de Greeicy Rendón

Cómo las emociones influyen en el estado del cabello: nueva campaña de Greeicy Rendón

El cabello puede reflejar las emociones, el estrés y los cambios personales, evidenciando cómo el bienestar emocional influye en la apariencia y en la forma en que las personas expresan su identidad.

