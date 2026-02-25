Despida febrero sin gastar un peso: planes gratis para este fin de semana en Bogotá

A veces el bolsillo aprieta, pero las ganas de salir, despejar la mente y compartir no desaparecen. El ocio no es un lujo: es una necesidad para recargar energía, fortalecer vínculos y cuidar la salud mental. Y en una ciudad como Bogotá, no tener mucho dinero no significa quedarse en casa. Cultura, naturaleza, música y espacios de encuentro están al alcance sin pagar un peso.

Para despedir febrero, la capital ofrece una agenda variada de planes gratis estos últimos días que incluyen conciertos, teatro, talleres, conversatorios y recorridos ambientales. Una oportunidad ideal para cambiar la rutina sin afectar el presupuesto.



Planes gratis en Bogotá para este fin de semana

Estas actividades no solo permiten disfrutar Bogotá sin costo, sino también descubrir nuevos espacios, apoyar el talento local y aprovechar el tiempo libre de manera diferente.



Planetario Nocturno – sábado 28 de febrero (algunas actividades gratuitas)

Una experiencia para observar el cielo y participar en charlas y actividades especiales en horario nocturno.



Una experiencia para observar el cielo y participar en charlas y actividades especiales en horario nocturno. Obra de teatro “Al otro lado” – viernes 27 de febrero

Función con entrada libre para quienes buscan una opción cultural diferente al final de la semana.



Función con entrada libre para quienes buscan una opción cultural diferente al final de la semana. Concierto “Sinfónica en Jeans” – sábado 28 de febrero

Presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia a las 4:00 p. m. en la Plazoleta CNA. Entrada libre.



Presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia a las 4:00 p. m. en la Plazoleta CNA. Entrada libre. Recorrido Humedal La Conejera – viernes 27 y sábado 28 de febrero

Espacio para conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de los ecosistemas urbanos.



Espacio para conectarse con la naturaleza y aprender sobre la importancia de los ecosistemas urbanos. Conversatorio con Piedad Bonnett – jueves 26 de febrero

Un encuentro para dialogar sobre literatura y reflexión en un espacio cultural con inscripción previa.



Un encuentro para dialogar sobre literatura y reflexión en un espacio cultural con inscripción previa. Música de Cámara: Cantos y armonías de la corte – domingo 1 de marzo

Concierto de música barroca francesa con entrada libre.



Concierto de música barroca francesa con entrada libre. Club de Collage – viernes 27 de febrero

Actividad creativa de entrada libre para quienes disfrutan el arte manual.



Actividad creativa de entrada libre para quienes disfrutan el arte manual. Taller de escritura para mujeres – sábado 28 de febrero

Espacio de creación colectiva que no requiere experiencia previa.



Espacio de creación colectiva que no requiere experiencia previa. Círculo de Bordado – jueves 26 de febrero

Un encuentro para bordar, leer y dialogar en comunidad.

¿Cómo inscribirse a las actividades gratuitas?

Las inscripciones y detalles de cada actividad pueden consultarse en el sitio oficial de planes gratis en Bogotá.

Al ingresar, las personas encontrarán los cursos y eventos disponibles desplegados en la plataforma. Allí podrán elegir el que más les interese —o varios, si así lo desean— y, al hacer clic, se habilitará un formulario de registro que debe completarse para confirmar la asistencia. En ese mismo espacio se amplía la información sobre el lugar exacto donde se realizará la actividad, los horarios, recomendaciones y otras indicaciones logísticas. El proceso es gratuito y permite asegurar cupo previo en cada plan.

