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Ministerio de Cultura

Visita de Paola Holguín, ministra de Cultura designada, al Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe en Medellín
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Paola Holguín será la ministra de Cultura del gobierno de Abelardo De La Espriella

Concierto de rap en Medellín.
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La música es el epicentro de la agenda cultural en Antioquia durante el puente festivo

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Teatro en el Centro de Medellín.
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Medellín tendrá nuevo recorrido cultural por el Centro: teatros, arte y memoria en una sola ruta

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