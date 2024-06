Anuncian inicio de trámite de licencia para obras en el teatro Amira de la Rosa de Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, anunció que, luego de un trabajo conjunto entre el Banco de la República y el Ministerio de Cultura, finalmente arrancó el trámite de licenciamiento para poner en marcha las obras de recuperación del teatro Amira de la Rosa.

Así lo confirmó a través de su cuenta de X asegurando lo siguiente: “Cada vez más cerca de ver renacer el teatro Amira de la Rosa. ¡Ya inició el trámite de licencia de construcción para recuperarlo” Seguimos trabajando de la mano con el Banco de la República y el Ministerio de Cultura para materializar lo que hemos soñado con este espacio cultural que tanto bien le hace a Barranquilla y el Caribe”.

En este sentido, en medio de un pronunciamiento público este fin de semana, indicó que "Nosotros hemos trabajado muchísimo por el Amira de la Rosa. Es una obligación del Gobierno Nacional, en especial del Banco de la República, hacerle las inversiones. Pero en mi anterior gobierno (el segundo), el Banco de la República me dijo: yo no puedo invertirle un peso al Amira de la Rosa porque eso es de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y si no es de nuestra propiedad nosotros no podemos invertirle la plata”.

Por su parte, también reiteró "nosotros nos dimos a la tarea de buscar quiénes eran los representantes legales de la Sociedad de Mejoras Públicas. Los juntamos con el Banco de la República, logramos escriturar. La Sociedad de Mejoras Públicas puso su parte y escrituró al Banco de la República y arrancó el proyecto que tanto anhelábamos".

Con dicha licencia de construcción, la Alcaldía Distrital confirmó que hay luz verde para realizar intervenciones en materia de ampliación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición parcial, cerramiento y obras nuevas necesarias para devolverle dicha joya arquitectónica a Barranquilla.