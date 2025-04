Revelan video clave para esclarecer muerte de niña 8 años en Cachipay, Cundinamarca

Un confuso y trágico hecho ocurrido en el municipio de Cachipay, Cundinamarca, dejó como saldo la muerte de una menor de ocho años, identificada como Alison Hernández, y cuatro personas más lesionadas.

Entre los heridos se encuentran la madre de la niña, su abuelo, un familiar y una transeúnte que pasaba por el lugar. Noticias Caracol, además, revelo un video clave para que las autoridades esclarezcan este hecho.

Sigue la consternación en Cachipay, Cundinamarca, por la muerte de una menor de edad en medio de un procedimiento policial. Un video conocido por Noticias Caracol es clave en la investigación de las autoridades para esclarecer estos hechos.



El abuelo de Alison, quien recibió dos impactos de bala en los pies y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Bogotá, entregó su versión de lo sucedido. En su testimonio, responsabiliza directamente a miembros de la Policía Nacional por la muerte de su nieta.

“Pues yo salí detrás del portón que estábamos ahí, cuando me lanzaron algo de que totió duro, ¿sí me entiende? Yo me asusté y pues yo arranqué a correr, a quitar a mi hija para que no se pusiera a pelear con la Policía”, relató el abuelo, al recordar los primeros momentos del hecho.

Según indicó en conversación con el Ojo de la noche para Mañanas Blu, mientras se desplazaba hacia una esquina, escuchó varios disparos y fue en ese instante cuando cayó herido.

“Yo llegando a la esquina de un poste, cuando yo sentí fue que disparos y en las piernas y caí yo, ya cuando vi que tiraron tiros para lado y lado, entonces yo lo único que hice fue mirar para el carro, porque como el carro donde estaban las niñas lo cuadraron, yo me di cuenta de que la gente, uno que habla grueso era el que estaba repartiendo plomo, ¿sí me entiende? Yo vi que la niña le… sí, cuando le pegaron el tiro, la niña cayó hacia atrás y yo grité, yo grité que la niña la mataron, porque la niña la mataron instantáneamente porque le pegaron un tiro en la cabeza”, agregó.

El hombre asegura que fueron agentes de la Policía quienes accionaron las armas de fuego y que las balas disparadas por los uniformados fueron las que terminaron con la vida de la menor.

Además, denunció que tras percatarse de lo sucedido, los policías abandonaron el lugar sin prestar ayuda a los heridos. “Prendieron las motos, se marcharon y en ningún momento los auxiliaron”, afirmó.

El abuelo de Alison hizo un llamado a la Policía Nacional para que se investigue lo ocurrido y se esclarezcan los hechos que rodearon la muerte de su nieta, pidiendo justicia por lo sucedido.

Respuesta de la Policía Nacional

En respuesta a esa agresión, los policías habrían accionado sus armas de dotación. La institución confirmó que en medio del hecho resultó herida una niña de ocho años, quien fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. También se reportaron tres adultos lesionados, quienes se encuentran fuera de peligro.

La Policía informó que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal para esclarecer lo ocurrido y que, adicionalmente, se dio inicio a una indagación preliminar desde el ámbito disciplinario. El comando de Policía de Cundinamarca manifestó su solidaridad con los familiares de la menor y lamentó su fallecimiento.