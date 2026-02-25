¿Nequi no funcionará en estas fechas? Confirman novedades por mantenimiento

Tras la caída de Bancolombia, que duró más de 24 horas, los mantenimientos en plataformas bancarias y billeteras digitales como Nequi han despertado preocupación entre los usuarios, quienes ven en estas fallas un riesgo para su dinero.

Sin embargo, las entidades han asegurado que estos mantenimientos buscan mejorar el servicio e implementar parches de seguridad que brinden mayor tranquilidad. En ese contexto, recientemente Nequi advirtió sobre una nueva suspensión del servicio para realizar labores en la plataforma.



Nequi suspenderá servicios, ¿cuándo será?

Muchos usuarios de la billetera digital recibieron una notificación dentro de la aplicación en la que se informaba que en la madrugada del 25 y 26 de febrero, entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m., se realizarían trabajos de mantenimiento.

En esa franja no se podrían hacer recargas ni pagos por PSE, por lo que recomendaban usar el Botón de Pago Nequi o la tarjeta Nequi Visa. Sin embargo, la entidad anunció posteriormente que el mantenimiento tendría una nueva fecha.

Hombre preocupado por fallas en aplicación de Nequi Blu Radio.

¿Cuándo será finalmente el mantenimiento de Nequi?

La actualización prevista para este miércoles 25 de febrero, entre las 3:00 a. m. y 5:00 a. m., fue cancelada. Por lo tanto, los colombianos que utilizaron el servicio en ese horario no tuvieron inconvenientes, ya que la intervención no se ejecutó.

El mantenimiento programado para recargas y pagos por PSE, previsto en la misma franja para la madrugada del 26 de febrero, también fue aplazado. Así, los usuarios podrán usar la plataforma con normalidad. No obstante, Nequi aún no ha informado las nuevas fechas y recomienda estar atentos a sus canales oficiales.

Publicidad

Según indicó la aplicación aliada de Bancolombia: "Estas jornadas hacen parte de nuestro trabajo permanente para mantener nuestra tecnología actualizada y fortalecer el desempeño de la plataforma. En esta ocasión, hemos decidido reprogramarlas para una nueva fecha, que será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales, con la debida anticipación".

Cabe recordar que desde diciembre de 2025, Nequi y Bancolombia han estado en el centro del debate por fallas en momentos clave. En temporada decembrina, la billetera digital registró alrededor de tres caídas, lo que generó molestia entre millones de usuarios.

Por su parte, Bancolombia fue la más afectada recientemente, luego de que su plataforma se cayera desde el domingo 22 de enero y solo recuperara la operatividad al día siguiente. Según el banco, el problema se debió a fallas en un tercero aliado; sin embargo, desató preocupación en buena parte del sector bancario del país.