Blu Radio  / Nación  / Autoridades anuncian ofensiva contra entramado ilegal de "Los Brujos” en El Espinal, Tolima

Autoridades anuncian ofensiva contra entramado ilegal de "Los Brujos” en El Espinal, Tolima

Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales.

