En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Polémica en Tolima vs Once Caldas por decisión arbitral de Wilmar Roldán

Polémica en Tolima vs Once Caldas por decisión arbitral de Wilmar Roldán

El técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, criticó la decisión del árbitro, al igual que Dayro Moreno, capitán del equipo blanco.

Publicidad

Publicidad

Publicidad