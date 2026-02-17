Polémica en Tolima vs Once Caldas por decisión arbitral de Wilmar Roldán

La decisión arbitral de Wilmar Roldán en el partido entre Deportes Tolima y Once Caldas desató controversia, luego de que Jorge Cardona fuera retirado en camilla y, durante su ausencia momentánea, llegara el segundo gol del equipo pijao, en una acción sustentada en una resolución de la Dimayor que hoy está bajo discusión.

El partido entre Deportes Tolima y Once Caldas dejó una controversia después de que el árbitro Wilmar Roldán ordenara sacar del campo de juego a Jorge Cardona tras una supuesta lesión que obligó a retirarlo en camilla. Una vez el jugador salió del terreno, por un intervalo aproximado de un minuto, justamente en ese lapso llegó el segundo gol del Tolima. El técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, criticó la decisión del árbitro, al igual que Dayro Moreno, capitán del equipo blanco.

La polémica llegó a Blog Deportivo, donde se hizo referencia a la circular de la Dimayor en la que se autorizó a los árbitros a que un jugador que simulara una lesión debiera permanecer dos minutos por fuera del partido, circular en la que se basó Wilmar Roldán para tomar su decisión. Según la Dimayor, en un comunicado publicado en su página web el 26 de junio de 2025, estas medidas fueron presentadas ante la Asamblea de la Dimayor y aprobadas por unanimidad.

Según el periodista Osvaldo Hernández, editor deportivo del diario La Patria, en entrevista con Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, varios dirigentes del Once Caldas elevarán una consulta a la Dimayor sobre la decisión arbitral de Roldán.



La decisión está sustentada en una Resolución emitida en junio del año pasado por la Dimayor. En ese documento se establece que este tipo de modificaciones deben ser reconocidas por los organismos competentes superiores, en este caso la Federación Colombiana de Fútbol y la FIFA, y especialmente por la IFAB (International Football Association Board).

Según la Resolución, si un jugador permanece tendido en el terreno de juego por más de quince segundos, deberá ser retirado del campo por al menos 120 segundos. No obstante, el propio texto señala que la medida está sujeta a la aprobación de la Federación Colombiana de Fútbol y de la FIFA.

El periodista que reveló la información aseguró que consultó al presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien fue agregado a la conversación, pero hasta el momento no ha emitido respuesta.

Por ahora, no se ha confirmado la certificación del ente competente superior y tampoco se sabe si Once Caldas presentará una queja formal frente a esta situación. La noticia está en desarrollo.