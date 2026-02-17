En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Defensora pide a la Corte tumbar la emergencia, pero mantener recursos para salud

Defensora pide a la Corte tumbar la emergencia, pero mantener recursos para salud

La defensora del Pueblo concluye que el Gobierno no probó hechos extraordinarios para declarar el estado de excepción, pero advirtió que “la falta de liquidez en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad