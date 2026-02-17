Estudie gratis en Estados Unidos: abren convocatoria y estos son los requisitos

A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos sorprendió a cientos de estudiantes colombianos al anunciar una convocatoria para estudiar en más de 20 prestigiosas universidades de ese país de manera gratuita. La iniciativa estará disponible en tres ciudades: Bogotá, Cali y Manizales.

“¿Te encuentras en Cali, Manizales o Bogotá y quieres estudiar en los Estados Unidos? Te invitamos a nuestra feria STEM Tour 2026 para que conozcas la oferta académica de más de 20 instituciones y todos los procesos de admisión”, indicó la Embajada a través de sus redes.

La feria comenzará en Cali el 23 de febrero, continuará en Manizales el 25 y finalizará en Bogotá el 28 del mismo mes. Los interesados deberán asistir con los documentos recomendados por la Embajada para recibir orientación personalizada sobre los requisitos y oportunidades disponibles.

Más de 20 universidades disponibles: ¿cuáles participan?

Avila University Arizona Ball State University Dordt University East Carolina University Full Sail University New York Institute of Technology North Dakota State University Old Dominion University Pennsylvania State University Savannah College of Art and Design Seattle Colleges South University The George Washington University The University of Akron Trine University University of Colorado Boulder University of Colorado Denver University of Idaho University of South Alabama University of Southern California Virginia Commonwealth University Wayne State University Webster University

Requisitos para participar en la convocatoria

La feria -en cada ciudad- estará abierta a todo el público, pero será enfocada en especial para estudiantes y profesionales que se encuentren interesados en potenciar sus habilidades, pero sí se recomienda un nivel de inglés B1 como mínimo para poder interactuar con las universidades disponibles.



Estos son los requisitos si asistirá:



Contar con tiempo para disfrutar de la feria.

Registrarse -totalmente gratis- previamente a través de: https://www.eventbrite.co/

Resolver dudas sobre programas académicos, requisitos de admisión, costos y ayudas financieras

Puedes asistir solo o acompañado.

Llevar su documento de identidad en físico para mayor información en los planes de estudio.

Visado, documentos y requisitos a profundidad serán diferentes dependiendo la universidad, por eso deberá asistir de manera presencial.