Estudie gratis en Estados Unidos: abren convocatoria y estos son los requisitos

A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos sorprendió a cientos de estudiantes colombianos al anunciar una convocatoria para estudiar en más de 20 prestigiosas universidades de ese país de manera gratuita. La iniciativa estará disponible en tres ciudades: Bogotá, Cali y Manizales.
“¿Te encuentras en Cali, Manizales o Bogotá y quieres estudiar en los Estados Unidos? Te invitamos a nuestra feria STEM Tour 2026 para que conozcas la oferta académica de más de 20 instituciones y todos los procesos de admisión”, indicó la Embajada a través de sus redes.
La feria comenzará en Cali el 23 de febrero, continuará en Manizales el 25 y finalizará en Bogotá el 28 del mismo mes. Los interesados deberán asistir con los documentos recomendados por la Embajada para recibir orientación personalizada sobre los requisitos y oportunidades disponibles.
La feria -en cada ciudad- estará abierta a todo el público, pero será enfocada en especial para estudiantes y profesionales que se encuentren interesados en potenciar sus habilidades, pero sí se recomienda un nivel de inglés B1 como mínimo para poder interactuar con las universidades disponibles.
Estos son los requisitos si asistirá: