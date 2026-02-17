Zambrano, ganador del Desafío Siglo XXI: ¿cuánto dinero recibió y cuánto le dará a Myrian?

Terminó una de las temporadas más emocionantes en la historia del Desafío del Canal Caracol. En Cartagena, y luego de una larga travesía, el deportista Anthony Zambrano se quedó con el rótulo de ganador de la edición del 2026.

El atleta olímpico logró llegar primero que su rival 'Rata' a la cima del edificio en la ciudad amurllada y así tocar el trofeo para quedarse con el jugoso premio del Desafío Siglo XXI.



¿Cuánto dinero ganó Zambrano?

Luego de recibir una tarjeta débito gigante, Zambrano agradeció a Andrea Serna tras confirmarse que se llevó 600 millones de pesos, de los cuales, un porcentaje será para su compañera de esta recta final Myrian.

De acuerdo con su declaración en las redes oficiales del Desafío, Zambrano aseguró que le dará el 50 % de su premio a su actual pareja, es decir, Myrian ganó 300 millones de pesos.

"Se lo merece, una mujer que luchó, lloró conmigo, estuvo en las buenas y en las malas", dijo Zambrano.



Asimismo, Zambrano contó que con ese dinero pagará algunas deudas que tenga, le dará una sorpresa a su mamá, un regalo a sus familiares. También montar un negocio para su madre.

Por su parte, Myrian quiere arreglar su casa, viajar con su hijo y montar su negocio.



Premio sorpresa

Además, Andrea Serna los sorprendió con una cajita que contenía la camiseta de la Selección Colombia y la confirmación de un viaje a México con todos los gastos pagos para ver un partido de la tricolor de la fase de grupos del Mundial de la Fifa 2026 que se desarrollará en junio.

Foto: captura de video Caracol TV