Zambrano, ganador del Desafío Siglo XXI: ¿cuánto dinero recibió y cuánto le dará a Myrian?

Zambrano, ganador del Desafío Siglo XXI: ¿cuánto dinero recibió y cuánto le dará a Myrian?

En una final que se definió por algunos minutos, el atleta olímpico se llevó un millonario premio a su casa.

