Caracol Televisión y Blu Radio recibieron el informe elaborado por la abogada Catalina Botero Marino, experta en libertad de expresión y temas de género, que reúne un diagnóstico sobre el ambiente laboral en la compañía y plantea recomendaciones para fortalecer la prevención del acoso sexual y las violencias basadas en género.El documento, de más de 70 páginas, fue construido durante cuatro meses de trabajo e incluyó encuestas respondidas por más del 60 % de las mujeres y más del 50 % de los hombres de la organización, además de grupos focales, reuniones con equipos de trabajo y consultas con 26 expertas.Según Botero, uno de los principales hallazgos es que existe un fuerte sentido de pertenencia entre los colaboradores y una disposición para impulsar cambios. Entre las recomendaciones se destaca la implementación de una política integral para fortalecer la prevención, atención y seguimiento de estos casos. El informe plantea reforzar los mecanismos institucionales, mejorar la difusión de los protocolos existentes y desarrollar procesos permanentes de formación y sensibilización para todos los niveles de la organización.Botero explicó que una de las principales medidas será la incorporación de una ombudsperson independiente, con autonomía frente a las distintas áreas de la empresa, encargada de generar confianza en los canales de atención y acompañar la implementación de las acciones propuestas.El informe también propone crear una red de consejeras y consejeros de confianza para orientar de manera confidencial a quienes requieran información sobre las rutas de atención y sus derechos.Durante la entrevista, la jurista señaló que las recomendaciones pueden servir como referente para otros medios de comunicación, aunque subrayó que cada organización debe realizar un diagnóstico propio antes de adoptar medidas, con el fin de responder a las particularidades de su cultura organizacional y promover transformaciones sostenibles hacia entornos laborales más seguros y respetuosos.