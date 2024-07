¿Qué pasó con doña 'Nidia'? La razón de su ausencia en 'Pedro, El Escamoso'

‘Pedro, El Escamoso’, la segunda temporada, se estrenó en Caracol Televisión y en Disney + y fue todo un éxito. Según el rating, fue el segundo programa más visto en la noche del 16 de julio, solo por detrás del ‘Desafío XX’.

‘Pedro Coral Tavera’ volvió a las noches de Colombia y ya se robó la atención de los televidentes, que, sin embargo, se preguntan qué pasó con algunos personajes de la primera temporada, como doña ‘Nidia Pataquiva’, la mamá de ‘Yadira’ y ‘Mayerli’.

¿Dónde está doña ‘Nidia’ en ‘Pedro, El Escamoso’?

Pues una razón exacta de dónde está el personaje interpretado por Alina Lozano no hay, pero, según dijo Andrea Guzmán, interpretando a ‘Yadira’, se fue para un “retiro espiritual”.

“Mi mamá se fue a un retiro espiritual porque estaba realmente estaba muy mal de la cabeza y ella se fue a un retiro espiritual. Se quedó meditando, no la hemos podido sacar y no sabemos si está en la India o si está en Tailandia. Sabemos que está meditando porque de vez en cuando nos manda unas cartas con solo una frase que dice: ‘Om'”, contó ‘Yadira’.

Ahora, la pregunta ¿por qué Alina Lozano no participó en la segunda temporada de ‘Pedro, El Escamoso’? sí tiene una respuesta.

Según dijo en su momento Lozano, no logró un acuerdo económico para participar de esta producción.

“No voy a estar en la segunda parte de ‘Pedro, El Escamoso’. Decir que no me afecta sería mentir y yo no salgo a las redes a decir mentiras, especialmente sobre mi trabajo (...) en este caso no hubo un acuerdo de negociación y esta carrera es un negocio, cosa que yo entiendo a la perfección”, señaló Alina Lozano.