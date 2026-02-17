En vivo
Entretenimiento  / Con beso incluido, Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI tras maratónico recorrido a Cartagena

Con beso incluido, Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI tras maratónico recorrido a Cartagena

Con esta victoria, Zambrano no solo se consolida como un referente del deporte, sino también como el máximo triunfador del reality más importante de los colombianos.

