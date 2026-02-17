Con beso incluido, Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI tras maratónico recorrido a Cartagena

En una final histórica que mantuvo a todo el país en vilo, el deportista olímpico Anthony Zambrano, conocido simplemente como Zambrano en ‘La Ciudad de las Cajas’, se alzó con el título de ganador del ‘Desafío Siglo XXI’.

El triunfo se selló este 17 de febrero durante la emisión del capítulo 138 del Desafío, tras superar un extenuante recorrido que culminó en las playas de Cartagena.

Sobre la final dividida

La Gran Final del reality se definió en dos etapas cruciales. La primera parte consistió en una exigente prueba en el Box Negro, donde el competidor, conocido como Rata logró imponerse, llevándose un premio de 600 millones de pesos y una motocicleta.



Sin embargo, el destino del trofeo principal y de los otros 600 millones de pesos se definiría en una travesía de largo aliento desde Tobia hasta la “Heroica”.

El giro inesperado: sanción y remontada

A pesar de que Rata inició la segunda fase con ventaja gracias a la moto obtenida, un error reglamentario cambió el rumbo de la competencia.

Rata y su compañera Valentina recibieron una sanción por romper una regla durante el trayecto a Cartagena, lo que les hizo perder la delantera.

Esta situación fue aprovechada por Zambrano, quien junto a Myrian, logró sobrepasar a sus rivales en el camino.



Un beso de celebración

Anthony Zambrano tras ganar Desafío 2026. Suministrada.

Tras un maratónico recorrido que terminó con un beso de celebración al llegar a la meta, el atleta olímpico ratificó su resistencia y estrategia, logrando que su nombre sea grabado para siempre en la copa de los vencedores.

Con esta victoria, Zambrano no solo se consolida como un referente del deporte, sino también como el máximo triunfador del reality más importante de los colombianos.