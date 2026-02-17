Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 17 de febrero de 2026

La Lotería del Huila realizó en la noche del martes 17 de febrero de 2026 su sorteo número 4743, una de las citas más tradicionales dentro del calendario de juegos de azar en Colombia. En esta oportunidad, miles de jugadores participaron por un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones.



Premio mayor de la Lotería del Huila – 17 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor fue: . El billete se llevó el premio principal del sorteo 4743. Los jugadores deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos datos son indispensables para confirmar un acierto.

La Lotería del Huila, fundada en 1924, es uno de los sorteos más antiguos y reconocidos del país. Al igual que otras loterías oficiales en Colombia, destina sus recursos exclusivamente al financiamiento del sector salud



Ganadores de los premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos que aumentan las oportunidades de ganar.



Aproximaciones al premio mayor

También se entregaron premios por aproximación al número ganador:



Anterior: 0518 – Serie 111

0518 – Serie 111 Posterior: 0520 – Serie 111

Estos premios reconocen a quienes estuvieron a un número de acertar el premio mayor, siempre que coincidan con la misma serie.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar es sencillo. Los jugadores deben adquirir su billete o fracción en puntos de venta autorizados de PagaTodo, donde pueden elegir entre diferentes números y series disponibles.

Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar un premio.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 p.m. En cada sorteo se entregan premios correspondientes al premio mayor, secos y aproximaciones.



Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete dentro del plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez vencido este término, opera la prescripción del derecho al cobro. Por eso, se recomienda revisar siempre los resultados oficiales y realizar el trámite oportunamente en caso de resultar ganador.