La construcción de vivienda en Bogotá aumentó en 2025, mientras el país registró desaceleración

Bogotá registró un crecimiento en la construcción de vivienda durante el cuarto trimestre de 2025, en contraste con la caída que presentó este sector en varias regiones del país. Sin embargo, el desempeño de la capital se da en medio de un panorama nacional marcado por la desaceleración y la reducción de áreas culminadas.

De acuerdo con el censo de edificaciones del DANE más reciente, el área causada, que mide el avance efectivo de las obras en construcción, cayó 6,7 % a nivel nacional frente al mismo periodo de 2024. En ese contexto, Bogotá fue una de las pocas áreas que aportó positivamente a la variación anual, con un crecimiento de 13,7 %.

El comportamiento favorable de Bogotá se vio impulsado principalmente por proyectos de apartamentos, que siguen siendo el principal destino residencial. En contraste, la construcción de casas mostró una contracción significativa a nivel nacional.

En cuanto al área iniciada, nuevos proyectos que comienzan construcción, Bogotá registró un aumento anual de 23,2 %, lo que le permitió aportar 4,7 puntos porcentuales a la variación nacional. No obstante, este crecimiento se da mientras otras zonas como Cali y varios municipios de Cundinamarca reportaron reducciones importantes en nuevas obras.



La secretaria de Habitat de Bogotá, Vanessa Velasco, destacó que el año pasado se registraron 49.883 viviendas iniciadas, lo que calificó como un récord histórico para la ciudad al ser la cifra más alta desde que existe esta medición (2001).

📈 +11,3%… pic.twitter.com/nl7gFFTgJd — Vanessa Velasco (@vvbernal) February 17, 2026

En el cuarto trimestre de 2025, el área culminada en Bogotá también mostró una variación positiva frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a nivel nacional, el área culminada disminuyó 11,7 %, lo que evidenció que el repunte en la capital no logra compensar completamente la caída en otras regiones.

El desempeño de Bogotá reflejó una dinámica distinta frente a otras ciudades principales, pero no significa que el sector esté plenamente reactivado. En el acumulado de doce meses, el área iniciada en el país cayó 2,2 % y el área culminada disminuyó 9,3 %, lo que confirma un entorno de menor ritmo constructivo.

Sin embargo, en Bogotá también destaca que del repunte en viviendas iniciadas en 2025, el 61 % de estas corresponde a viviendas tipo VIS o VIP. “Una vivienda es mucho más que una obra, no es sólo cemento. Es la posibilidad de que una familia cumpla su sueño e inicie una nueva historia en la ciudad”, escribió el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X, donde también destacó la vivienda como política social.