FNA financiará el total de la vivienda: estos son los documentos que necesita para aplicar

El año 2026 arrancó con una novedad, pues el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reveló un nuevo esquema de financiación que les permitiría a los colombianos adquirir viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) sin tener que contar con cuota inicial.

La medida tiene la tarea de facilitar el acceso a vivienda a los hogares con ingresos limitados, siempre y cuando los solicitantes cumplan con las condiciones requeridas en temas de afiliación y evaluación financiera que exige el FNA.

De acuerdo con lo revelado por el Fondo Nacional del Ahorro, el crédito hipotecario cubriría el 100 % del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada dentro de las categorías VIS y VIP; con esta medida, las personas ya no necesitarían contar con un ahorro previo destinado a la cuota inicial, que en Colombia normalmente representa entre el 10 % y el 30 % del precio de la vivienda.

FNA dará créditos por la totalidad de vivienda FNA - Freepik

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la financiación del 100 %?

Cabe recordar que para acceder a la financiación total del FNA primero se debe contar con una serie de documentos, así como cumplir algunos requisitos.

Lo principal es que las personas interesadas en adquirir su primera vivienda VIS o VIP deben estar afiliadas y activas al Fondo Nacional del Ahorro.

Si no tienen sus cesantías en el FNA, deberán solicitar el traslado; esto es clave para evaluar el crédito sin cuota inicial.

Ahorro Voluntario Contractual (AVC o AVC Plus): los afiliados pueden hacer aportes de ahorro voluntario que sean reconocidos por el FNA como prueba de disciplina financiera, requisito que sirve para calificar al crédito.

Cumplir con la afiliación y con alguno de estos mecanismos permite que la entidad estudie la capacidad crediticia de la persona, sin necesidad de exigir un pago inicial del inmueble.



Documentos que pide el FNA para crédito de vivienda

Documentos de la persona:

Formulario de solicitud de crédito diligenciado en su totalidad.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.

Certificación laboral original, con fecha de expedición no mayor a 60 días, que indique sueldo, cargo, tipo de contrato y antigüedad.

Desprendibles de nómina de los últimos tres meses.

Certificado de Ingresos y Retenciones del año gravable anterior.

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Declaración de renta del último año gravable.

Documentos de la vivienda nueva o usada:

Certificado de Tradición y Libertad con vigencia no mayor a 30 días.

Fotocopia de la cédula del vendedor.

Promesa de compraventa firmada.

Impuesto predial del año vigente.

Reglamento de propiedad horizontal, en caso de ser conjunto o edificio.

Certificación bancaria del beneficiario del giro.

¿Qué pasa si no es beneficiado? Condiciones de elegibilidad

Si bien la cuota inicial deja de ser obligatoria, la aprobación del crédito seguirá siendo validada y dependerá de la capacidad de pago y del comportamiento financiero del aspirante. De ese modo, el FNA evaluará el historial de ahorro reconocido, los ingresos, la estabilidad económica, así como sus políticas internas.