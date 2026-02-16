FNA financiará el total de la vivienda: estos son los documentos que necesita para aplicar

Publicidad
El año 2026 arrancó con una novedad, pues el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) reveló un nuevo esquema de financiación que les permitiría a los colombianos adquirir viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) sin tener que contar con cuota inicial.
La medida tiene la tarea de facilitar el acceso a vivienda a los hogares con ingresos limitados, siempre y cuando los solicitantes cumplan con las condiciones requeridas en temas de afiliación y evaluación financiera que exige el FNA.
De acuerdo con lo revelado por el Fondo Nacional del Ahorro, el crédito hipotecario cubriría el 100 % del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada dentro de las categorías VIS y VIP; con esta medida, las personas ya no necesitarían contar con un ahorro previo destinado a la cuota inicial, que en Colombia normalmente representa entre el 10 % y el 30 % del precio de la vivienda.
Cabe recordar que para acceder a la financiación total del FNA primero se debe contar con una serie de documentos, así como cumplir algunos requisitos.
Lo principal es que las personas interesadas en adquirir su primera vivienda VIS o VIP deben estar afiliadas y activas al Fondo Nacional del Ahorro.
Si no tienen sus cesantías en el FNA, deberán solicitar el traslado; esto es clave para evaluar el crédito sin cuota inicial.
Ahorro Voluntario Contractual (AVC o AVC Plus): los afiliados pueden hacer aportes de ahorro voluntario que sean reconocidos por el FNA como prueba de disciplina financiera, requisito que sirve para calificar al crédito.
Cumplir con la afiliación y con alguno de estos mecanismos permite que la entidad estudie la capacidad crediticia de la persona, sin necesidad de exigir un pago inicial del inmueble.
Si bien la cuota inicial deja de ser obligatoria, la aprobación del crédito seguirá siendo validada y dependerá de la capacidad de pago y del comportamiento financiero del aspirante. De ese modo, el FNA evaluará el historial de ahorro reconocido, los ingresos, la estabilidad económica, así como sus políticas internas.