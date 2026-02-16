En vivo
Antioquia  / Autoridades en Antioquia han esclarecido 10 de 11 ataques contra policías en el departamento

Autoridades en Antioquia han esclarecido 10 de 11 ataques contra policías en el departamento

Esta cifra de ataques se convierte en el año más violento contra la fuerza pública en la última década. Un caso, registrado en Anorí, aún está en investigación.

