Autoridades en Antioquia han esclarecido 10 de 11 ataques contra policías en el departamento

Tras registrar el año más violento contra la fuerza pública en la última década, las autoridades en Antioquia ya han esclarecido 10 de los 11 casos de homicidios contra policías. Una comisión de la Dijin indaga en el municipio de Anorí el caso más reciente, ocurrido en pleno casco urbano

Un complejo panorama de seguridad vivió Antioquia el 2025, pues el departamento cerró el año con más 40 miembros de la fuerza pública asesinados, entre soldados y policías, el mayor registro en los últimos 12 años.

Aunque en enero no hubo sucesos similares, el pasado 8 de febrero se registró un nuevo crimen contra la institución, cuando en inmediaciones del parque principal del municipio de Anorí fueron ultimados los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, tras adelantar cierres de establecimientos, con disparos de fusil al parecer por parte de miembros de las disidencias del frente 36.

Para esta caso, por ejemplo, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, destacó que una comisión de la Dijin indaga en esa localidad del Nordeste del departamento quienes serían los responsables, fuera de alias Pimpón, un hombre de 42 años de edad, quien tiene un amplio prontuario en este grupo guerrillero, en el que fue escalando hasta convertirse en cabecilla de comisión.



"Alias 'Pippon' es una información que se recibe, que estaría vinculado con este hecho. Incluso, se habla también de alias 'La Churca', que es otra persona que hace parte de esta estructura armada, una mujer que hace parte también de las licencias, que también estamos en en verificación y investigación para determinar si estos tuvieron que ver de forma material o intelectual en la comisión de este hecho tan De hecho, me decían que era alias 'Timbo'", indicó.

Recordemos que en 2025, en total fueron 10 casos que involucraron la muerte de por lo menos 23 policías, los cuales a la fecha ya lograron ser esclarecidos por parte de las autoridades.

"Hay una comisión de la DIJIN, también, que fue designada para la verificación de esa novedad que se presentó en el municipio de de Anorí, un hecho que no puede quedar en la impunidad. Para el departamento de policía de Antioquia, de las once afectaciones que ha tenido el personal, se han esclarecido diez, y eso es importante destacarlo, en lo que ha ocurrido en el en el año inmediatamente anterior", agregó.

Cifras de la Policía indican que durante 2025 también hubo más de 1.664 homicidios y 11 masacres que cobraron la vida de 41 personas.

Si bien se trata de 20 casos menos en comparación con 2024, sigue generando inquietud que una buena parte está asociada a riñas e intolerancia y por los cuales la policía recibió reporte de unos 9.800 hechos por lesiones personales.