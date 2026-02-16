Podrá ir a cine por $8.000 en Colombia: estas son las fechas confirmadas

La Fiesta del Cine regresará a Colombia este 2026 con dos jornadas en las que los espectadores podrán comprar boletas para cualquier película en cartelera por tan solo $8.000. Durante esos días, las principales salas del país ofrecerán toda su programación, incluidos los más recientes estrenos.

De acuerdo con cifras del sector, en 2024 se registraron cerca de 49,6 millones de asistentes en las salas de cine del país. Aunque la cifra aún está por debajo de los 73 millones alcanzados en 2019, expertos aseguran que la industria atraviesa un proceso de recuperación y transformación en la forma en que los colombianos disfrutan el séptimo arte.

Anuncio de Cine Colombia por Premios Óscar // Fotos: Pexels y Cine Colombia.

¿Cuándo se llevará a cabo la Fiesta del Cine?

La Fiesta del Cine se realizará el 19 y 20 de febrero. Durante esas fechas, Cine Colombia ofrecerá toda su cartelera por $8.000, incluyendo los estrenos más recientes en pantalla grande.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa busca ampliar el acceso a las salas y fortalecer el vínculo del público con la experiencia cinematográfica.



“La Fiesta del Cine es una oportunidad excepcional para acercar el cine a todos los públicos y fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia. Permite que más personas vivan la experiencia de ver películas en pantalla grande y se reencuentren con el cine como espacio de encuentro cultural”, expresaron.

Cine - referencia // Foto: Unplash

¿Cuál es la cartelera en Cine Colombia?

Durante la Fiesta del Cine, Cine Colombia tendrá disponible toda su programación, incluyendo estrenos recientes y clásicos que regresan a la pantalla grande. Estas son algunas de las películas que estarán en cartelera:



Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Cumbres Borrascosas

El Sonido de la Muerte

Camino del Crimen

GOAT

La Empleada

Avatar: Fuego y Cenizas

Hamnet

Marty Supremo

La disponibilidad puede variar según la ciudad y el complejo, por lo que se recomienda consultar previamente en la página oficial de Cine Colombia para confirmar si la película está en cartelera.