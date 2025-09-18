Regresa festival de cine para impulsar el cuidado por el medio ambiente

El Festival Internacional de Cine – El Cine Suma Paz regresa del 13 al 27 de septiembre en su quinta edición, bajo el lema “Retornar a la Tierra”. Este evento busca promover la producción audiovisual nacional e internacional relacionada con la cultura de paz y la cultura ambiental. Durante el festival se abordarán temas como el ciclo de la vida, la justicia climática, la migración, la defensa del agua, los derechos humanos y el futuro sostenible.

Christian Ossa, director de la Fundación Cine Social y del festival, destacó que “Retornar a la Tierra” es una invitación a reconocer que no hay futuro sin territorio. Según él, el cine es una herramienta que permite llegar a más personas, abrir conversaciones comunitarias y convertir las reflexiones en acciones locales para proteger el agua, los suelos y la vida.

La programación incluye 25 películas de la selección oficial, conferencias, charlas y clips que estarán disponibles en una plataforma virtual gratuita y de acceso mundial. También habrá actividades presenciales en Bogotá, Ibagué, Neiva, Fusagasugá, Mosquera, Sibaté y Soacha, a las cuales se podrá asistir con registro previo a través de los enlaces que se publicarán en las redes sociales del festival.

El festival aclara que no realiza proyecciones en el páramo de Sumapaz ni promueve su turismo. En su lugar, impulsa el cuidado de este ecosistema mediante la difusión cinematográfica y acciones de restauración ambiental. Este año, se tiene proyectada la siembra de 500 plantas nativas en el páramo en coordinación con aliados locales y autoridades ambientales.



Finalmente, se espera la participación de más de 5.000 personas en los escenarios presenciales y digitales de esta edición. Toda la programación estará disponible en línea para que el público pueda consultar fechas, horarios y actividades relacionadas con el evento.